Μετά από 16 ολόκληρα χρόνια η Εθνική μας βρίσκεται στα ημιτελικά του Eurobasket και απέχει μόλις μία νίκη από τον τελικό, που θα της εξασφαλίσει μετάλλιο, χωρίς να χρειαστεί ένας «μικρός» τελικός.

Απόψε λοιπόν η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχει ραντεβού με την ιστορία της στην «Arena Riga» και είναι αποφασισμένη να κάνει τα πάντα για να αποδειχθεί συνεπής με αυτό.

Στις 21:00 (ΕΡΤ1 – Novasports Start) η «επίσημη αγαπημένη», με κεκτημένη ταχύτητα από τη σπουδαία νίκη της (87-76) επί της Λιθουανίας στα προημιτελικά, θα διασταυρώσει τα ξίφη της με την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, με στόχο φυσικά το πολυπόθητο εισιτήριο, που θα της επιτρέψει την Κυριακή (21:00) να διεκδικήσει την κατάκτηση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια.

«Γαλανόλευκη» η προϊστορία

Η προϊστορία της Ελλάδας με τους Τούρκους είναι υπέρ της «γαλανόλευκης», καθώς σε 14 αγώνες μετράει 11 νίκες και μόλις τρεις ήττες.

Η τελευταία ήττα της εθνικής από την Τουρκία σημειώθηκε στην Άγκυρα, στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όταν οι Τούρκοι επικράτησαν με 76-65.

Έκτοτε, ακολούθησαν τέσσερις νίκες για την Ελλάδα: στην πρώτη φάση του Ευρωμπάσκετ 2013, στο Προολυμπιακό Τουρνουά του 2021 στη Βικτόρια του Καναδά και στα δύο ματς των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023. Μάλιστα η Εθνική είχε αποκλείσει την Τουρκία και στον προημιτελικό του Ευρωμπάσκετ 2009, για να κατακτήσει εν συνεχεία το χάλκινο μετάλλιο.

Ο Σπανούλης και οι Έλληνες διεθνείς γνωρίζουν καλά πολλούς από τους παίκτες της εθνικής Τουρκίας, όπως και τον Ομοσπονδιακό προπονητή της Εργκίν Αταμάν.

Όπως και τους Τούρκους που αγωνίζονται στον Παναθηναϊκό, τον Τσέντι Οσμάν (τραυματίστηκε στον αστράγαλο στον προημιτελικό με την Πολωνία, παρουσίασε οίδημα αλλά θα παίξει με την Ελλάδα) και τον Ομερ Γιουρτσεβεν, ο οποίος έχει μόνο 6,7΄΄ συμμετοχής μέσο όρο μέχρι στιγμής στο Ευρωμπάσκετ.

Ο Σέιν Λάρκιν έχει υπάρξει πολλές φορές αντίπαλος των διεθνών του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στη Euroleague, ενώ ο Φουρκάν Κορκμάζ έφυγε από τη Μονακό τον Δεκέμβριο του 2024, πριν κλείσει μήνα στην τεχνική ηγεσία των Μονεγάσκων ο Βασίλης Σπανούλης. Γι’ αυτό βέβαια θα έχει έναν ακόμη λόγο ν’ αποδείξει… απέναντι στον Σπανούλη ο πρώην ΝΒΑερ.

Στα 34 του ο Σερτάκ Σανλί, παίρνει μόνο 5,2΄΄ συμμετοχής στο Ευρωμπάσκετ, αφού μπροστά του έχει τον Αλπερέν Σενγκούν στις θέσεις των ψηλών. Στον πάουερ φόργουορντ/σέντερ των Χιούστον Ρόκετς βασίζεται όλο το παιχνίδι της Τουρκίας. Στη φροντ λάιν, θα έλεγε κανείς πως βασίζεται αυτή η ομάδα που δημιούργησε ο Εργκίν Αταμάν. Οι γκαρντ έρχονται να σκοράρουν συμπληρωματικά.

Ο Σενγκούν μετρά 21,6 πόντους, 10,9 ριμπάουντ, 7,1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 0,9 κοψίματα μέσο όρο ανά αγώνα. Έχει 64,1% ποσοστό ευστοχίας στα δίποντα και 76,7% στις βολές.

Το τελευταία θα πρέπει να το αξιοποιήσουν οι Έλληνες διεθνείς, στέλνοντάς τον στη γραμμή. Την ίδια ώρα ο Σενγκούν είναι επιρρεπής στα φάουλ και τόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όσο και ο Κώστας Αντετοκούνμπο θα προσπαθήσουν να τον «φθείρουν» μέσα στη ρακέτα.

Δεύτερος σκόρερ της Τουρκίας είναι ο Τσεντί Οσμάν, με 14,9 πόντους μέσο όρο. Ο Λάρκιν έχει 11 πόντους, 4,6 ασίστ και 3,6 ριμπάουντ μέσο όρο, ενώ ο σέντερ της Αναντολού Εφές Ερκάν Οσμανί, μετρά 10,4 πόντους και 5,3 ριμπάουντ μέσο όρο ανά αγώνα.

Οι Κορκμάζ, Σιπαχί και Χαζέρ καραδοκούν να τιμωρήσουν όποιον αντίπαλο τους δώσει… χώρο, ενώ ο πάουερ φόργουορντ των Σίξερς, Αντεμ Μπονα, μπορεί να μην σκοράρει (5,4 πόντους μ.ο.), αλλά θα έχει σαφή εντολή να φθείρει τους ψηλούς της εθνικής Ελλάδας.

Η εθνική θέλει να τρέξει, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να καλπάζει σαν… άλογο και να καρφώνει.

Η Τουρκία θα προσπαθήσει να την πάει σε σετ παιχνίδι. Μία τόσο δυνατή αντίπαλος, απαιτεί εξαιρετική εμφάνιση τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση από τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη.

Οι Τούρκοι σημειώνουν 90,7 πόντους μέσο όρο ενώ η «γαλανόλευκη» 86,1. Μία ακόμη φορά, τα επιθετικά ριμπάουντ μπορεί να κρίνουν πολλά.

Σε αυτά υπερτερεί η Τουρκία, με 12 μ.ο. έναντι 9,7 μ.ο. των Ελλήνων διεθνών. Στα αμυντικά, όμως οι παίκτες του Σπανούλη έχουν μικρή υπεροχή με 26,4 έναντι 25,6. Στις ασίστ υπερτερεί η Τουρκία, με 22,6 έναντι 19,3 μ.ο. της Ελλάδας. Οι Έλληνες μετρούν 8 κλεψίματα και οι Τούρκοι 7,1 μέσο όρο.

Τέτοια ματς, όμως δεν τα παίρνουν η στατιστική ή η τακτική, αλλά η θέληση και η καρδιά. Όπως τονίζουν διαρκώς οι πρωταγωνιστές, στον τελικό θα βρεθεί η ομάδα που το θέλει πιο πολύ.

Στις 17:00 ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα σε Γερμανία και Φινλανδία

Ο πρώτος χρονικά ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί στις 17:00 (ΕΡΤ1 – Novasports Start), με τις Γερμανία και Φινλανδία να παίρνουν θέση για το τζάμπολ, με στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Τα πάντσερ στα προημιτελικά ξεπέρασαν δύσκολα το εμπόδιο της Σλοβενίας με 99-91, ενώ οι Φινλανδοί πήραν για πρώτη φορά στην ιστορία τους το εισιτήριο για τους 4, επικρατώντας με 93-79 της Γεωργίας.