Η αγωνιστική… κατηφόρα του Πανιωνίου συνεχίστηκε και στο EuroCup, με τους «κυανέρυθρους» να χάνουν και τη «μάχη» των ουραγών του Β΄ ομίλου του EuroCup και να βλέπουν το ρεκόρ τους να «βυθίζεται» στο 1-7. Η ομάδα του Ηλία Ζούρου ηττήθηκε 72-79 από τη λιθουανική Λιετκαμπέλις στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας», για την 8η αγωνιστική της διοργάνωσης, βλέποντας τους φιλοξενούμενους να παίρνουν βαθμολογική ανάσα (ρεκόρ 2-6).

H νωθρή εκκίνηση του Πανιωνίου, έβαλε τους «κυανέρυθρους» σε μειονεκτική θέση από το πρώτο δεκάλεπτο (12-16). Παρά τα κάποια ξεσπάσματα της ελληνικής ομάδας, η ανατροπή δεν ήρθε ποτέ και το σύνολο του Ηλία Ζούρου ακολουθούσε σε όλο το ματς στο σκορ. Ακόμη και στην τέταρτη περίοδο που κράτησε ψηλά την παραγωγικότητα της, η άμυνα δεν κατάφερε να περιορίσει τους Λιθουανούς, τα μακρινά σουτ δεν ήρθαν και μοιραία ο Πανιώνιος παρέμεινε στον… βυθό της κατάταξης.

Κορυφαίος των νικητών ο Τζαμέλ Μόρις με 16 πόντους, ενώ από τους «κυανέρυθρους» των 15 λαθών, που υπέστησαν την 14η σερί ήττα τους σε Ελλάδα και Ευρώπη, δεν αρκούσαν οι 20 πόντοι (με 3/3 τρίποντα) του Στέντμον Λέμον…

Τα δεκάλεπτα: 12-16, 31-35, 52-55, 72-79

Πανιώνιος (Ζούρος): Γουάτσον 2, Λέμον 20 (3), Σταρκς 10, Πάπας 2, Τσαλμπούρης 5 (1), Λιούις 16 (4), Ντεσίλντς 9 (1), Γόντικας, Γουόλ, Κρούζερ 4, Χαντς 4.

Λιετκαμπέλις (Τσάνακ): Μόρις 16 (2), Μπικάουσκις 6 (2), Μούτιτς 2, Κουλαμάε 14 (2), Λιπκεβίτσιους 3 (1), Μαλντούνας 4, Ρούμπιτ 12, Φλάουερς 5, Λαβρινοβίτσιους 9 (1), Ντανουσεβίτσιους 8.