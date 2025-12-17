Ο Πανιώνιος υπέστη βαριά ήττα από την Ουλμ με 94-69 στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας», για την 11η αγωνιστική του EuroCup, καταγράφοντας την 10η του ήττα στον Β’ όμιλο της διοργάνωσης. Η ομάδα του Ηλία Ζούρου δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των Γερμανών, που κυριάρχησαν από την αρχή μέχρι το φινάλε…

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με σερί 9-0 για την Ουλμ, με τον Πανιώνιο να προσπαθεί να μειώσει τη διαφορά αλλά να μην τα καταφέρνει. Στο δεύτερο δεκάλεπτο η διαφορά εκτοξεύτηκε στους 21 πόντους (25-46), και η ομάδα της Γερμανίας κράτησε τον έλεγχο μέχρι τη λήξη.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Πανιώνιος παραμένει στην τελευταία θέση του ομίλου με 1-10, ενώ η Ουλμ ανέβηκε στο 5-6.

Κορυφαίος για τον Πανιώνιο ήταν ο Χαντς με 16 πόντους, ενώ από την Ουλμ ξεχώρισαν οι Σμιθ (21 πόντοι) και Σένγκφελντερ (18 πόντοι).

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 25-46, 41-68, 69-94

Πανιώνιος (Ζούρος): Γουάτσον 2 , Λέμον 11, Σταρκς 3, Οικονόμπουλος, Τσαλμπούρης 10 (1) Λούις 2, Γόντικας 4, Κρούζερ 8 (2), Χαντς 16 (1), Γκίκας 2, Γουόλ 11.

Ουλμ (Χάρελσον): Βάιντεμαν, Λέντλουμ 4, Ντιακίτε 3, Τζένσεν 14 (2), Όσμπορν 10, Σμιθ 21 (4), Ανιγκμπάτα 8, Γκαραβάλια, Σένγκφελντερ 18 (2).