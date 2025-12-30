Ο Πανιώνιος –με υπηρεσιακό τεχνικό στον πάγκο του τον Νίκο Καραγιάννη- ήταν τρομερά ανταγωνιστικός στην έδρα της πρωτοπόρου του Β’ ομίλου στο Eurocup, Μπουργκ.

Έφτασε τους Γάλλους στα… όριά τους και είχε την ευκαιρία στα τελευταία 8 δευτερόλεπτα να πάρει ακόμη και τη νίκη, ωστόσο ο Γιώργος Τσαλμπούρης αστόχησε στο τρίποντο και το τελικό 81-79 «υπέγραψε» τη νίκη των γηπεδούχων.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης κυνήγησε το ματς ως το τελευταίο δευτερόλεπτο. Μείωσε σε 80-79 με τον Τσαλμπούρη στα 37 δευτερόλεπτα, ο Κόκιλα έβαλε μόνο τη μία απ’ τις δύο βολές που εκτέλεσε, όμως το τελευταίο σουτ του Έλληνα φόργουορντ βρήκε… σίδερο και η Μπουργκ κατέκτησε τη 10η νίκη της σε 12 αγωνιστικές.

Ο Κρούζερ με 16 πόντους και 5 ριμπάουντ έκανε τα πάντα για να μπορέσουν οι «κυανέρυθροι» να κάνουν το… μπαμ στον Β’ όμιλο και να πάρουν μία νίκη γοήτρου (έχουν πλέον 11 σερί ήττες), όμως η γαλλική ομάδα είχε πολύ πιο «καθαρές» επιλογές στο φινάλε κι έφτασε στο… ροζ φύλλο Χάρις στους 22 πόντους και τα 5 ριμπάουντ του Μποθ Γκατς.

Τα δεκάλεπτα: 12-20, 36-36, 64-59, 81-79

Μπουργκ (Φρεντερίκ Φοτού): ΜακΓκι 11 (3), Μουλαρέ 9, Κανέ, Λαμπανσά 5 (1), Εκανγκά, Γκατς 22 (3), Αγκί 7 (1), Εμπαγιά, Γκουεντεγκμπέ, Λιντό 8, Κόκιλα 7, Μοκοκά 12 21).

Πανιώνιος (Νίκος Καραγιάννης): Γουάτσον 12, Λέμον 12, Σταρκς 3 (1), Τσαλμπούρης 11 (3), Οικονομόπουλος, Λιούις 14 (2), Γόντικας 7, Κρούζερ 16 (1), Πατρίκης, Νικολαΐδης 2, Γκίκας 2.