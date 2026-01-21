Ο Πανιώνιος γνώρισε βαριά ήττα με 106-61 από την Τουρκ Τέλεκομ στο κλειστό της Γλυφάδας, για την 15η αγωνιστική του Β’ ομίλου του EuroCup.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης δεν είχε βαθμολογικό κίνητρο, καθώς είχε ήδη αποκλειστεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης και πλέον έχει ρεκόρ 2-13.

Ο Νέιτ Γουότσον ξεχώρισε για τον Πανιώνιο με 19 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Η… χαοτική διαφορά στην ευστοχία των δύο ομάδων, κυρίως από τα 6,75 έπαιξε καταλυτικό ρόλο με τον Πανιώνιο να έχει 12,9% στα τρίποντα (4/31) και την Τουρκ Τέλεκομ 62,5% (15/24).

Με τη νίκη αυτή η Τουρκ Τέλεκομ ανέβηκε στο 10-5 στην τρίτη θέση.

Τα δεκάλεπτα: 17-20, 33-54, 48-77, 61-106

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τζιοβανέτι, Μάικιτς, Γκορντόν

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Μάρκοβιτς): Γουάτσον 19, Λέμον 9 (3), Τέιλορ 9, Οικονομόπουλος 3 (1), Λούις, Γόντικας 2, Τόμασον 4, Κρούζερ 13, Πατρίκης, Νικολαΐδης 2.

ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ (Τζαν): Ντέβοε 15 (3), Άλμαν 23 (3), Ντουρμάζ 5 (1), Κόσουτ, Κάχραμαν 8 (2), Αλεξάντερ 10 (1), Άσερ 8 (1), Σμιθ 8 (2), Τριφούνοβιτς 11 (2), Σιμόνοβιτς, Οζντεμίρογλου 4.