Παρά την εντυπωσιακή αντίδραση στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τη Μερσίν με 87-91 στο Telecom Center Athens, στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια για την πρόκριση στους ημιτελικούς του EuroCup Γυναικών.

Η ελληνική ομάδα πάλεψε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, με τις Σπανού, Κριμίλη και Φιτζέραλντ να ξεχωρίζουν για την προσήλωση και την απόδοσή τους. Το δεύτερο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 12 Φεβρουαρίου στην Τουρκία, με τις πράσινες να καλούνται να καλύψουν τη διαφορά των τεσσάρων πόντων για να προκριθούν.

H αναμέτρηση άρχισε με την Μερσίν να επιβάλλει γρήγορο ρυθμό, με τη Σβεντοράιτε να σημειώνει τους πρώτους επτά πόντους. Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε με την Σπανού να ανοίγει το σκορ για τις «πράσινες», ενώ η Μπούρκ συνέχιζε να δίνει λύσεις από την περιφέρεια, κρατώντας την τουρκική ομάδα σε θέση ισχύος. Η Φιτζέραλντ και η Πρινς μείωσαν τη διαφορά πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, που έκλεισε 19-28.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η ελληνική ομάδα περιορίστηκε από τα τρίποντα της Μερσίν, με τη Σπανού και την Κριμίλη να κρατούν ζωντανές τις ελπίδες του Παναθηναϊκού, ενώ το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 39-49.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός μείωσε στους 5 πόντους (51-56) στα πρώτα τρία λεπτά, χάρη σε καλάθια της Σπανού και της Φιτζέραλντ. Η Μερσίν απάντησε με τρίποντα της Γκαϊζελσόντερ και Άκμπας, γράφοντας ξανά στο +11 (65-76 στο 30΄).

Στην τέταρτη περίοδο, οι «πράσινες» μείωσαν στους 4 πόντους (79-83) στο 38΄, αλλά Μερσίν είχε την ψυχραιμία με τις Άκμπας και Γκαϊζελσόντερ στα κρίσιμα λεπτά να σφραγίζουν τη νίκη, διαμορφώνοντας το τελικό 87-91.

Για τη Μερσίν ξεχώρισαν οι Άκμπας (21π.) και Σβεντοράιτε (16π.), ενώ για τον Παναθηναϊκό η Σπανού σημείωσε 21 πόντους με 12 ριμπάουντ, η Κριμίλη 18 πόντους και η Φιτζέραλντ 19 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 19-28, 39-49, 65-76, 87-91

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Γκεντβίλας, Στόικα, Μασιούλις

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ερντέμ): Οκοσούν 4, Φιτζέραλντ 19, Σταμολάμπρου 1, Κότουλα, Κουμαντσιώτου, Γαλανόπουλος 5 (1), Σπανού 21 (2), Πολυμένη, Κριμίλη 18 (1), Χατζηγιακουμή, Υφαντοπούλου, Πρινς 19.

ΜΕΡΣΙΝ (Δικαιουλάκος): Κουρτούλμους 2, Ακμπάς 21 (5), Γιαλτσίν, Ατάς, Γιουσκάιτε 13, Σβεντοράιτε 16, Αλεν, Γκίσελσόλντερ 14 (1), Μπουρκ 11 (1), Λαγκούποβα 14 (3).