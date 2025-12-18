Στη φάση των «16» του EuroCup Γυναικών προκρίθηκε ο Αθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε με 73-51 της ισπανικής Χάιρις στη ρεβάνς των «32» στο Βύρωνα και ολοκλήρωσε με δύο νίκες τη σειρά. Στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου θα αντιμετωπίσει τη Σοπρόν, η οποία απέκλεισε την Μπεσίκτας της Μαριέλλας Φασούλα.

Ο Αθηναϊκός δεν αντιμετώπισε δυσκολίες, «καθάρισε» την υπόθεση πρόκριση από το δεύτερο δεκάλεπτο και έφτασε άνετα στη νίκη, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά του.

Κορυφαία για τον Αθηναϊκό ήταν η Γουίντερμπερν, η οποία σημείωσε 14 πόντους και μοίρασε 10 ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχία της ομάδας της.

Τα δεκάλεπτα: 13-13, 35-29, 56-40, 73-51

Αθηναϊκός (Καλτσίδου): Ράσα 2, Κις 2, Τσινέκε 7, Σταμάτη, Γουίντερμπερν 14 (4), Παυλοπούλου 8 (2), Λούκα 6, Τάντιτς 6, Μπερτς 10, Πρινς 8 (2), Παρκς 9 (1), Χρίστοβα 1.

Χάιρις (Φοντ): Αλαρκόν 7 (1), Πριέτο, Αγιούσο 7, Ματιέ 3, ΕΚ 5, Σενέχαλ 9 (1), Μασέι 14, Τσέρι 2