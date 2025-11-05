Με κορυφαία την Ιωάννα Χατζηλεοντή, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 29 πόντους και 11 ριμπάουντ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Νεπτούνας με 94-87 στο κλειστό του Χολαργού, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του EuroCup Γυναικών.

Οι «πράσινες», έχοντας ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη νίκη στο ντέρμπι της Α1 Γυναικών απέναντι στον Ολυμπιακό, παρέσυραν στο ρυθμό τους και τη Νεπτούνας, ανεβάζοντας το ρεκόρ τους στον 7ο όμιλο στο 3-2. Στο 2-3 υποχώρησαν οι Λιθουανές.

Εκτός από τη Χατζηλεοντή, εξαιρετική ήταν και η Φιόντα Φιτζέραλντ, η οποία πρόσθεσε 29 πόντους, με 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη νίκη του Παναθηναϊκού.

Τα δεκάλεπτα: 20-29, 45-42, 66-64, 94-87

Τα στατιστικά του αγώνα