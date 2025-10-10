Με το δεξί μπήκε ο Αθηναϊκός στο εφετινό EuroCup Γυναικών, με την ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου να φτάνει άνετα στη νίκη με 75-59 επί της γαλλικής Σαρνέ στο κλειστό της Εργάνης και να πραγματοποιεί ιδανική πρεμιέρα στον 10ο όμιλο της διοργάνωσης.

Ο έλεγχος των ριμπάουντ (51 έναντι 31) και η κυριαρχική άμυνα του πρώτου ημιχρόνου, έκαναν εύκολη τη… ζωή του Αθηναϊκού, που εξασφάλισε από τα πρώτα λεπτά μία διαφορά ασφαλείας, την οποία εκτόξευσε στο +18 στο 25΄ (52-34) και μετέτρεψε σε… περίπατο το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Κορυφαία της ελληνικής ομάδας η Χρίστοβα με 22 πόντους, ενώ με νταμπλ νταμπλ (12π., 11ρ.) τελείωσε τον αγώνα η Πρινς.

Η αναμέτρηση ήταν αρχικά προγραμματισμένη για την Πέμπτη (9/10), αλλά μία βλάβη στον φωτεινό πίνακα την οδήγησε σε αναβολή.

Τα δεκάλεπτα: 28-19, 41-32, 55-45, 75-59

Αθηναϊκός (Καλτσίδου): Ράτζα 4, Τάκακς-Κις 12, Τσινέκε 5 (1), Σταμάτη 3, Γουίντερμπερν 7, Παυλοπούλου, Μπορκόφσκα, Λούκα 2, Πρινς 12 (11 ριμπάουντ), Παρκς 8 (2), Χρίστοβα 22 (2).

Σαρνέ (Λέιτε): Μέιγιο 4, Κόλας 2, Νταραμί 10 (1), Σεβεγκιόν 6, Ντάλστρα 6, Τόμας 9, Τουρέ 5, Σαρμπιέ 3, Ντράμε 14, Γκρετούς.