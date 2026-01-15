Ο Αθηναϊκός υπερασπίστηκε την έδρα του και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του στα προημιτελικά του EuroCup Γυναικών. Οι παίκτριες της Στέλλας Καλτσίδου επικράτησαν με 81-72 της Σοπρόν, στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα στη φάση των «16» της διοργάνωσης και πλέον καλούνται να διαφυλάξουν τη διαφορά των εννέα πόντων στη ρεβάνς επί τσεχικού εδάφους (22/1, 19:00).

Η διάρκεια στην άμυνα και ο απόλυτος έλεγχος των ριμπάουντ (48 έναντι 28), έκαναν τη διαφορά για την ελληνική ομάδα. Ο Αθηναϊκός πήρε το προβάδισμα από το πρώτο δεκάλεπτο, είχε τον έλεγχο του ματς, ενώ ακόμη κι όταν η Σοπρόν σημείωσε την ανατροπή στο 35΄ (64-65), Πρινς και Τσινέκε βγήκαν μπροστά στην επίθεση, οδηγώντας την ομάδα τους στο τελικό 81-72.

Πρώτη σκόρερ του Αθηναϊκού η Ρόμπιν Παρκς με 14 πόντους, ενώ με νταμπλ νταμπλ τελείωσε τον αγώνα η Ανα Τάντιτς (13π., 10ρ.). Από την Σοπρόν ξεχώρισε η Βιβιεν Μπόροντι με 19 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 26-21, 45-38, 62-55, 81-72

Αθηναϊκός (Καλτσίδου): Ράτζα, Τσινέκε 5 (1), Ουίντερμπερν 5 (1), Παυλοπούλου 10 (2), Τάντιτς 13 (1), Πρινς 13 (1), Παρκς 14, Ανίγκουε 11, Χρίστοβα 10.

Σοπρόν (Γκασπάρ): Λάτσκο 3 (1), Σίνκα, Παπ 14 (2), Γέφτοβιτς 1, Φρίσκοβετς 12 (2), Σίτκου 8, Ουάλακ 4, Φιούρινγκ 11 (2), Μπορόντι 19 (1).