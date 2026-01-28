Ο Πανιώνιος απέδειξε χαρακτήρα και πάθος, λυγίζοντας στο φινάλε τους Λόντον Λάιονς με 79-78, χάρη σε ψύχραιμες βολές του Ματ Λούις 0,9” πριν τη λήξη, σε αναμέτρηση για τη 16η αγωνιστική του EuroCup.

Παρότι οι Άγγλοι είχαν το βαθμολογικό κίνητρο και το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, οι «κυανέρυθροι» δεν εγκατέλειψαν ποτέ την προσπάθεια. Ακόμη και μετά την αποβολή του Τόμασον με διπλή τεχνική ποινή στο τρίτο δεκάλεπτο, πάλεψαν μέχρι τέλους και δικαιώθηκαν με μια νίκη-ανατροπή που τους ανεβάζει ψυχολογικά, ανεξαρτήτως βαθμολογικής θέσης.

Ο Πανιώνιος ανέβηκε στο 3-13, με τον Νέναντ Μάρκοβιτς να μοιράζει τον χρόνο συμμετοχής εν όψει της συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη, ενώ οι Λόντον Λάιονς έπεσαν στο 5-11, πληρώνοντας τα λάθη τους στα κρίσιμα τελευταία δευτερόλεπτα.

Τα δεκάλεπτα: 17-24, 38-41, 57-62, 79-78

Πανιώνιος (Μάρκοβιτς): Γουότσον 10, Λέμον 6 (2), Τέιλορ 20 (2), Τσαλμπούρης 4, Λούις 9 (1), Γόντικας 2, Τόμασον 13 (2), Κρούζερ 12 , Νικολαΐδης, Γκίκας 3 (1)

Λόντον Λάιονς (Σαμπόνις): Σάντι 2, Αντάμου, Σολουάντε 5 (1), Χόκινς 2, Πράις 11 (1), Μπράουν 16 (2), Λουκοσιούνας 1, Ράιτ 2, Φίλιπ 16 (2), Γουίλιαμς 7 (1), Ρέινολντς 16 (1)