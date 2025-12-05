Την όγδοη διαδοχική ήττα του στον Β΄ όμιλο του EuroCup υπέστη επί τουρκικού εδάφους ο Πανιώνιος (1-8). Οι «κυανέρυθροι» ηττήθηκαν 101-83 από τη Μπεσίκτας, για την 9η αγωνιστική της διοργάνωσης, με τους γηπεδούχους να βελτιώνουν το ρεκόρ τους σε 7-2.

Η ομάδα του Ηλία Ζούρου ήταν ανταγωνιστική στα 30 πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, αλλά στον… επίλογο έμεινε από δυνάμεις, με την Μπεσίκτας να κρατά την ελληνική ομάδα στους 13 πόντους σε αυτό το διάστημα και να φτάνει άνετα στη νίκη.

Μεγάλη εμφάνιση από τον Γιώργο Τσαμπούρη, ο οποίος σημείωσε τους 18 από τους 20 συνολικά πόντους του στο πρώτο ημίχρονο με 6/6 σουτ εντός πεδιάς (4/4τρ., 2.2δ., 2/2β.), ενώ διψήφιοι ήταν και οι Χαντς, Σταρκς με 11 και 10 πόντους, αντίστοιχα.

Από την Μπεσίκτας, που κυριάρχησε στα ριμπάουντ (39 έναντι 28) και στη δημιουργία με 27 ασίστ, ξεχώρισε ο Άντε Ζίζιτς με 18 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 27-20, 55-46, 73-70, 101-83

Μπεσίκτας (Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς): Μάθιους 15 (3), Ντότσον 11 (1), Καμαγκάτε 6, Ουγκουρλού 13 (1), Αρσλάν 8 (2), Μόργκαν 16 (4), Λεμάρ 3, Α. Μπράουν 6 (2), Β. Μπράουν 5 (1), Ζίζιτς 18.

Πανιώνιος (Ηλίας Ζούρος): Γουάτσον 9, Λέμον 8, Σταρκς 10 (2), Πάπας 7 (1), Τσαλμπούρης 20 (4), Λιούις 7 (1), Γόντικας 9, Κρούζερ 2, Χαντς 11 (1), Πατρίκης, Γκίκας.