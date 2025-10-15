H αντίδραση που έβγαλε ο Πανιώνιος στο τελευταίο δεκάλεπτο, δεν ήταν αρκετή για να καλύψει 30 λεπτά αγωνιστικής… καθίζησης, με αποτέλεσμα οι «κυανέρυθροι» να υποστούν τη δεύτερη ήττα τους στον Β’ όμιλο του EuroCup και πρώτη ενώπιον του κοινού τους.

Το σύνολο του Λούκα Παβίτσεβιτς «έπεσε» με το τελικό 56-66 από την Μπουργκ αν Μπρες στο κλειστό της Γλυφάδας, για την 3η αγωνιστική, με τη γαλλική ομάδα να διατηρεί το αήττητο της (3/3).

Μετά από τρία λεπτά επιθετικής… αφωνίας του Πανιωνίου στην εκκίνηση του αγώνα, ο Κρούζερ συνδέθηκε από την περιφέρεια, ο Τσαλμπούρης ακολούθησε με ένα προσωπικό σερί 5-0 για το 12-10, αλλά οι φιλοξενούμενοι είχαν περισσότερες λύσεις στην επίθεση για να ανακτήσουν το προβάδισμα και να κλείσουν την πρώτη περίοδο στο +1 (15-16).

Με τον Πανιώνιο να κολλάει στον αμυντικό… βάλτο της Μπουργκ στο δεύτερο δεκάλεπτο και να περιορίζεται στους 10 πόντος, οι Γάλλοι επέβαλαν τον ρυθμό τους και πήραν τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +9 (25-34).

Η εικόνα παρέμεινε ίδια στην τρίτη περίοδο, με τους φιλοξενούμενους να ξεφεύγουν ακόμη και με +17 (25-42 στο 24΄), εδραιώνοντας την υπεροχή τους.

Οι «κυανέρυθροι» ανέβασαν στροφές στην τέταρτη περίοδο και βρήκαν στο πρόσωπο του Σταρκς τον παίκτη που θα σήκωνε το βάρος της επίθεση, ροκανίζοντας τη διαφορά μέχρι το -5 (54-59 στο 36΄), μετά από ένα επιμέρους σκορ 17-7.

Ωστόσο, ένα καθοριστικό γκολ-φάουλ από τον ΜαγΚί στο 37΄ επανέφερε την τάξη για τους Γάλλους, που εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη του Πανιωνίου στο πιο κρίσιμο σημείο, φτάνοντας άνετα στη νίκη με 56-66.

Τα δεκάλεπτα: 15-16, 25-34, 37-53, 56-66

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Παβίτσεβιτς): Γουότσον 10, Σταρκς 9 (1), Πάπας 7, Λούντζης 5 (1), Τσαλμπούρης 11 (1), Λούις 2, Γουόλ 3, Κρούζερ 7 (2), Χαντς 2.

ΜΠΟΥΡΓΚ (Φοτού): ΜακΓκί 17 (4), Μίτσελ 10 (2), Μουλαρέ 2, Λαμπανκα 3 (1), ΜακΝτόουελ Ράιτ 7, Γκαχ 4, Εμπάγια, Λίντο 7, Κοκίλα 9, Μοκόκα 7 (1).