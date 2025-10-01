Μετά από έντεκα χρόνια απουσίας από τα ευρωπαϊκά παρκέ, ο Πανιώνιος επέστρεψε εντυπωσιακά, επικρατώντας της Τσέμνιτς με 89-86 στην παράταση (77-77κ.α.), σε έναν αγώνα που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, αλλά το τέλος του βρήκε τους «κυανέρυθρους» να μπαίνουν με το δεξί στον Β’ όμιλο του EuroCup.

Παρά το γεγονός ότι ο Τζέιλεν Χαντς ήταν «σβηστός» επιθετικά για μεγάλο διάστημα της αναμέτρησης, εμφανίστηκε την κρίσιμη στιγμή και με δύο καθοριστικά τρίποντα στο φινάλε της παράτασης αναδείχθηκε σε ήρωα του αγώνα, χαρίζοντας στους «κυανέρυθρους» μία μεγάλη νίκη.

Το κλίμα στο κλειστό της Γλυφάδας ήταν εορταστικό, με τους φίλους του Πανιωνίου να δημιουργούν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο ΔΑΚ. Ωστόσο, η ρίψη χαρτιών από την εξέδρα προκάλεσε μικρή διακοπή για τον καθαρισμό του παρκέ.

Η ομάδα του Παβίτσεβιτς μπήκε δυναμικά στο παρκέ, με τον Λούντζη ασταμάτητος στο πρώτο επτάλεπτο με 12 πόντους και τον Κρούζερ να συμβάλει ουσιαστικά. Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε από τον Πάπας, ο οποίος με τρίποντο στη λήξη της πρώτης περιόδου διαμόρφωσε το εντυπωσιακό 30-13 (10΄).

Η συνέχεια όμως δεν ήταν το ίδιο ονειρική. Οι Γερμανοί αντέδρασαν και πιέζοντας σε όλο το παρκέ υποχρέωσαν τον Πανιώνιο σε διαδοχικά λάθη. Το ημίχρονο βρήκε τη διαφορά να έχει μειωθεί στους τέσσερις (49-45), ενώ στην τρίτη περίοδο η Τσέμνιτς πήρε τα ηνία, τρέχοντας επιμέρους σκορ 21-8 και φτάνοντας στο +13 (53-66).

Ο Πανιώνιος δεν παρέδωσε τα όπλα. Ο Τσαλμπούρης οδήγησε την αντεπίθεση με σερί 13-0, επαναφέροντας το ματς στην ισορροπία (66-66).

Οι δύο ομάδες συνέχισαν χέρι-χέρι μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας. Οι Λούντζης και Σταρκς έδωσαν κρίσιμες λύσεις επιθετικά, ενώ ο Γουόλ κυριάρχησε στα ριμπάουντ.

Στα τελευταία 37 δευτερόλεπτα της κανονικής διάρκειας, ο Πανιώνιος φαινόταν να «κλειδώνει» τη νίκη (77-73), όμως δύο βιαστικές επιθέσεις έφεραν την ισοφάριση από την Τσέμνιτς λίγο πριν τη λήξη. Ο Λούντζης έκανε λάθος στην επαναφορά μετά το τάιμ άουτ, ο Γέμπο αστόχησε σε λέι-απ, και το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση.

Εκεί, ο Χαντς πήρε πάνω του την κατάσταση. Παρά το άστοχο βράδυ, βρήκε τα μεγάλα σουτ όταν η μπάλα «έκαιγε» και με δύο διαδοχικά τρίποντα στα 34΄΄ για τη λήξη έγειρε την πλάστιγγα υπέρ του Πανιωνίου, ολοκληρώνοντας την ανατροπή και γράφοντας το τελικό 89-86.

Τα δεκάλεπτα: 30-13, 49-45, 57-66, 77-77κ.α., 89-86 παρ.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Παβίτσεβιτς): Γουότσον 9 (3 ριμπάουντ), Σταρκς 11 (3), Πάπας 6 (2), Λούντζης 20 (3/4 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 5/7 βολές, 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 κλεψίματα, 4 λάθη), Λιούις 3, Τσαλμπούρης 15 (4/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4/6 βολές), Γουόλ 4 (5 ριμπάουντ), Κρούζερ 10 (2/5 τρίποντα), Χαντς 11 (3/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ).

ΤΣΕΜΝΙΤΣ (Παστόρε): Γέμπο 9 (0/6 τρίποντα, 5 λάθη), Σιμπάντε 13 (1), Ντέιβις 26 (4/10 τρίποντα), Νιούμαν 22 (2), Μουσιντί 2, Σόου 5 (4 ριμπάουντ), Μπρούερ 3 (6 ριμπάουντ), Μπεράν, Μίντσεβ 6 (11 ριμπάουντ, 4 ασίστ).

Τα ομαδικά στατιστικά του Πανιωνίου: 17/36 δίποντα, 14/38 τρίποντα, 13/17 βολές, 36 ριμπάουντ (22 αμυντικά – 14 επιθετικά), 17 ασίστ, 8 κλεψίματα, 14 λάθη, 23 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά της Τσέμνιτς: 26/38 δίποντα, 7/25 τρίποντα, 13/20 βολές, 37 ριμπάουντ (32 αμυντικά – 5 επιθετικά), 14 ασίστ, 6 κλεψίματα, 19 λάθη, 7 μπλοκ, 21 φάουλ.