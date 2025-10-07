Λάθη και αστοχία στο φινάλε υποχρέωσαν τον Πανιώνιο στην πρώτη του ήττα στον Β’ όμιλο του EuroCup. Οι «κυανέρυθροι» δεν τα κατάφεραν επί γερμανικού εδάφους και «έπεσαν» με το τελικό 103-96 από την Ουλμ, η οποία έγραψε το «2 στα2» στον όμιλο.

Με την παραγωγικότητα του στα ύψη, έλεγχο των επιθετικών ριμπάουντ, αλλά την άμυνα να μην ενεργοποιείται σε κανένα σημείο του αγώνα, ο Πανιώνιος ακολουθούσε στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και έψαχνε το ξέσπασμα στην τέταρτη περίοδο, προκειμένου να πανηγυρίσει το πρώτο του «διπλό».

Συγκεκριμένα, στον… επίλογο της αναμέτρησης οι «κυανέρυθροι» άρχισαν να ροκανίζουν τη διαφορά με τρίποντα από τους Χαντς και Λιούις, πλησιάζοντας σε απόσταση αναπνοής (82-81). Ωστόσο, η αντίδραση των Λέντλουμ και Τζένσεν ήταν άμεση, με ένα μικρό σερί 4-0 που ανέβασε το σκορ στο 85-81. Ο Λιούις δεν άφησε τη διαφορά να μεγαλώσει και με νέο εύστοχο τρίποντο μείωσε και πάλι σε 85-84. Στη συνέχεια, ο Λέντλουμ εκμεταλλεύτηκε την κακή περιφερειακή άμυνα της ελληνικής ομάδα και από τα 6,75 μέτρα σκόραρε για το 88-84, ενώ ο Τζένσεν «βομβάρδισε» και πάλι από τα 9 μέτρα, ανεβάζοντας τη διαφορά στους 5 πόντους (93-88). Παρά τις προσπάθειες του Πανιωνίου, που μείωσε στους 3 με 1/2 βολές του Ουότσον στα 20΄΄ πριν από το φινάλε (99-96), η Ουλμ κατάφερε να ελέγξει την τελευταία φάση. Μετά από κλέψιμο του Ουόλ, αστοχία του Χαντς στον τρίποντο της ισοφάρισης και λάθος του Λούντζη, η γερμανική ομάδα κράτησε την κατοχή και έγραψε το τελικό 103-96.

Τα δεκάλεπτα: 28-22, 52-47, 77-71, 103-96

Ουλμ (Τάι Χάρελσον): Βάιντεμαν 16 (4), Σόρμαν, Μπράουν 6, Λέντλουμ 20 (2), Ντιακίτε, Τζένσεν 13 (3), Όσμπορν 7 (1), Σμιθ 14 (1), Ανιγκμπάτα 2, Γκαραβάλια 5 (1), Σένγκφελντερ 20 (2).

Πανιώνιος (Λούκα Παβίτσεβιτς): Ουάτσον 11, Σταρκς 2, Πάπας, Λούντζης 6, Τσαλμπούρης 12 (2), Λούις 18 (4), Ουόλ 15, Κρούζερ 9 (1), Χαντς 23 (4).