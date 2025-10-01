Στην πρεμιέρα του Eurocup για τη σεζόν 2025-26, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

A΄ ΟΜΙΛΟΣ

Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου

Σλασκ Βρότσλαβ (Πολωνία)-Νεπτούνας (Λιθουανία) 95-85

Χάμπουργκ Τάουερς (Γερμανία)-Χάποελ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ) 85-100

Βενέτσια (Ιταλία)-Άρης 81-85

Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου

Κλουζ-Ναπόκα (Ρουμανία)-Μπαχτσεσεχίρ (Τουρκία) 90-98

Τσεντεβίτα Ολίμπια (Σλοβενία)-Μανρέσα (Ισπανία) 76-69

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου

Τουρκ Τέλεκομ (Τουρκία)-Ουλμ (Γερμανία) 93-96

Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου

Πανιώνιος-Τσέμνιτς (Γερμανία) 89-86

Λιετκαμπέλις (Λιθουανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία) 85-79

Τρέντο (Ιταλία)-Μπουγ-αν-Μπρες (Γαλλία) 48-79

Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου

Λόντον Λάιονς (Μ. Βρετανία)-Μπουντούτσνοστ (Μαυροβούνιο)

