Στην πρεμιέρα του Eurocup για τη σεζόν 2025-26, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
A΄ ΟΜΙΛΟΣ
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου
Σλασκ Βρότσλαβ (Πολωνία)-Νεπτούνας (Λιθουανία) 95-85
Χάμπουργκ Τάουερς (Γερμανία)-Χάποελ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ) 85-100
Βενέτσια (Ιταλία)-Άρης 81-85
Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου
Κλουζ-Ναπόκα (Ρουμανία)-Μπαχτσεσεχίρ (Τουρκία) 90-98
Τσεντεβίτα Ολίμπια (Σλοβενία)-Μανρέσα (Ισπανία) 76-69
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου
Τουρκ Τέλεκομ (Τουρκία)-Ουλμ (Γερμανία) 93-96
Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου
Πανιώνιος-Τσέμνιτς (Γερμανία) 89-86
Λιετκαμπέλις (Λιθουανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία) 85-79
Τρέντο (Ιταλία)-Μπουγ-αν-Μπρες (Γαλλία) 48-79
Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου
Λόντον Λάιονς (Μ. Βρετανία)-Μπουντούτσνοστ (Μαυροβούνιο)