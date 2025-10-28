Ο Πανιώνιος πλήρωσε τις τάσεις αυτοχειρίας του στην κρίσιμη τέταρτη περίοδο και υπέστη την τέταρτη ήττα του σε πέντε αγωνιστικές στον Β’ όμιλο του EuroCup. Οι «κυανέρυρθοι», στο ντεμπούτο του Ηλία Ζούρου στην τεχνική ηγεσία, ηττήθηκαν με 91-87 από την Τρέντο στο κλειστό της Γλυφάδας, με την ιταλική ομάδα να βελτιώνει το ρεκόρ της σε 2-3.

Η ελληνική ομάδα πέταξε στον κάδο των… απορριμάτων το εξαιρετικό της αμυντικά πρώτο ημίχρονο, όπως και το ρεσιτάλ παραγωγικότητας στην τρίτη περίοδο όταν και έλεγχε πλήρως την αναμέτρηση, καθώς στο τέταρτο δεκάλεπτο κόλλησε στην άμυνα των Ιταλών, οι οποίοι βρίσκοντας ρυθμό από τα 6,75 απάντησαν με επιμέρους σκορ 28-15 και όχι μόνο επέστρεψαν στη διεκδίκηση της νίκης, αλλά έφυγαν με το «διπλό», με το τελικό 91-87.

Πρώτος σκόρερ των «κυανέρυθρων ο Νέιτ Ουάτσον με 20 πόντους, ενώ από 18 σημείωσαν οι Γιώργος Τσαλμπούρης και Ματ Λιούις. Από την Τρέντο έλαμψε ο Ντεβάντε Τζόουνς με 20 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 19-17, 42-45, 72-63, 87-91

Πανιώνιος (Ζούρος): Γουάτσον 20, Σταρκς 8, Πάπας 12 (2), Τσαλμπούρης 18 (1), Οικονομόπουλος, Λούις 18 (3), Κρούζερ 8 (1), Πατρίκης, Γκίκας 3 (1).

Τρέντο (Καντσελιέρι): Στούαρντ 18 (2), Τζόουνς 20 (1), Νιάνγκ 10 (1), Γιόγκελα 16 (3), Φοράι, Αϊριένμπουβα, Μαβούγκμπε 4, Όλντριτζ 2, Γιακιμόβσκι 8 (1), Μπαγιέχε 8, Χασάν 5 (1).