Ο Αθηναϊκός έκανε σημαντικό βήμα πρόκρισης στους τελικούς του EuroCup Γυναικών, επικρατώντας 69-56 της Βιλνέβ ντ’ Ασκ στον πρώτο ημιτελικό στο κλειστό «Δημήτρης Καλτσάς».

Η ελληνική ομάδα στηρίχθηκε στην εξαιρετική της άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο, «χτίζοντας» διαφορά έως και 17 πόντων και διατηρώντας διψήφιο προβάδισμα μέχρι τη λήξη.

Το πρώτο δεκάλεπτο ήταν απόλυτα ισορροπημένο, με τη Ράτζα να δίνει λύσεις στην επίθεση (21-19). Στη δεύτερη περίοδο ο Αθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των Γαλλίδων και προηγήθηκε με +7, όμως η Βιλνέβ μείωσε σε 34-32 στο ημίχρονο.

