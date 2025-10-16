Στις αναμετρήσεις για την 4η αγωνιστική στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (14-15/10/2025)

Τρίτη, 14 Οκτωβρίου

Ολυμπιακός–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 78-82

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 69-93

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 88-79

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 71-92

Μπάγερν Μονάχου – Αρμάνι Μιλάνο 64-53

Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου

Παναθηναϊκός–Βιλερμπάν (Γαλλία) 91-85

Βαλένθια (Ισπανία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 93-100

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Μονακό (Μονακό) 77-73

Παρί (Γαλλία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 105-87

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Παρτιζάν (Σερβία) 93-86

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 3-1

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 3-1

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 3-1

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 3-1

Παναθηναϊκός 3-1

Παρί (Γαλλία) 3-1

Μονακό (Μονακό) 2-2

Βαλένθια (Ισπανία) 2-2

Παρτιζάν (Σερβία) 2-2

Ολυμπιακός 2-2

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 2-2

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 2-2

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 2-2

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 2-2

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 2-2

Βιλερμπάν (Γαλλία) 1-3

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 1-3

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 1-3

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-3

Μπασκόνια (Ισπανία) 0-4

 

