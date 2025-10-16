Στις αναμετρήσεις για την 4η αγωνιστική στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (14-15/10/2025)
Τρίτη, 14 Οκτωβρίου
Ολυμπιακός–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 78-82
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 69-93
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 88-79
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 71-92
Μπάγερν Μονάχου – Αρμάνι Μιλάνο 64-53
Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου
Παναθηναϊκός–Βιλερμπάν (Γαλλία) 91-85
Βαλένθια (Ισπανία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 93-100
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Μονακό (Μονακό) 77-73
Παρί (Γαλλία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 105-87
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Παρτιζάν (Σερβία) 93-86
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 3-1
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 3-1
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 3-1
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 3-1
Παναθηναϊκός 3-1
Παρί (Γαλλία) 3-1
Μονακό (Μονακό) 2-2
Βαλένθια (Ισπανία) 2-2
Παρτιζάν (Σερβία) 2-2
Ολυμπιακός 2-2
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 2-2
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 2-2
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 2-2
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 2-2
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 2-2
Βιλερμπάν (Γαλλία) 1-3
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 1-3
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 1-3
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-3
Μπασκόνια (Ισπανία) 0-4