Η Χάποελ Τελ-Αβίβ κράτησε στους 11 πόντους την Μπασκόνια στο τελευταίο δεκάλεπτο, επέστρεψε από το -7 και πήρε τη νίκη με 85-82, την ώρα που ο Λούκα Μπάνκι πήρε την πρώτη του νίκη στον πάγκο της Αρμάνι, με 91-77 επί του Ερυθρού Αστέρα. Συνέχισε με νίκη η Βαλένθια, η οποία πέρασε με 76-64 από το Βελιγράδι. Σπουδαίο διπλό στη Βαρκελώνη για την Παρί, που με «εκτελεστή» τον Ιφί, έφτασε στην πέμπτη συνεχόμενη νίκη της στη Euroleague.

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