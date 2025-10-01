Ένα ξέσπασμα ήταν αρκετό για την πρωταθλήτρια της Euroleague Φενερμπαχτσέ, προκειμένου να… σβήσει κάθε υποψία έκπληξης από την Παρί, στην πρεμιέρα της εφετινής κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, στην Κωνσταντινούπολη. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επικράτησε με 96-77 των Γάλλων, οι οποίοι πέρα από τους Χιφί (23π.) και Ρόμπινσον (17π.), δεν είχαν άλλες βοήθειες.

Η Φενέρ φρόντισε να «καθαρίσει» το ματς από την τρίτη περίοδο, όταν από το ισόπαλο 57-57 στο 26΄ βρήκε στο… χέρι του Μέλι το τρίποντο που έψαχνε και με επιμέρους σκορ 13-2 εξασφάλισε ένα μαξιλαράκι ασφαλείας 11 πόντων (70-59 στο 30΄) και δεν αισθάνθηκε την ανάσα της Παρί μέχρι το φινάλε.

Κορυφαίοι των νικητών οι Ντέβον Χολ και Τάλεν Χόρτον Τάκερ με 22 και 20 πόντους, αντίστοιχα, ενώ με νταμπλ νταμπλ (10π., 10ασ.) τελείωσε τον αγώνα ο Ουέιντ Μπάλντγουϊν.

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 43-40, 70-59, 96-77.

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Μπέικοτ 4, Μπιρσέν 3, Μπάλντουιν 10 (10 ασίστ), Μέλι 9 (6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χόρτον-Τάκερ 20 (4/4 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 6/7 βολές), Μπόστον Τζούνιορ 5 (1), Μπιμπέροβιτς 9 (3/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Μπιτίμ, Γιάντουνεν 5 (1), Χολ 22 (5/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κόλσον 7, Μπιρτς 2.

ΠΑΡΙ (Ταμπελίνι): Χίφι 23 (5), Καβαλιέρε 5 (4 ριμπάουντ), Ρόμπινσον 17 (3), Ερέρα 2, Ντοκοσί 2 (10 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Φαγιέ 2, Μόργκαν 2, Μπακό, Εμπαγιέ 6 (1), Ουατάρα 5 (1/2 τρίποντα, 4 ασίστ), Χομς 9 (3/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Γουίλις 4.