Στο πλαίσιο του Next Gen της Euroleague που διεξάγεται στο Άμπου Ντάμπι, η ομάδα του Άρη αντιμετώπιζε την Μονακό, αλλά λίγο μετά την έναρξη της δεύτερης περιόδου, οι διαιτητές διέκοψαν την αναμέτρηση, λόγω των βομβαρδισμών σε κοντινή περιοχή.

Το παιχνίδι του Άρη με την Μονακό που διεξάγεται στο Άμπου Ντάμπι στο πλαίσιο του Next Gen της Euroleague, διακόπηκε μετά από εντολή των διαιτητών και της διοργάνωσης.

El Next Gen Euroleague que se estaba disputando en Abu Dabi ha quedado suspendido. El torneo se ha parado durante la disputa del AS Monaco – Aris ante los ataques ocurridos en bases militares próximas al lugar de disputa del torneo pic.twitter.com/sCKX9hUkJT — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) February 28, 2026



Τόσο οι παίκτες του Άρη, όσο και της Μονακό έχουν αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, καθώς υπήρξαν βομβαρδισμοί σε κοντινή περιοχή, όπου υπάρχουν αμερικανικές βάσεις. Ο εναέριος χώρος έχει κλείσει, και η πλευρά της ελληνικής ομάδας περιμένει ενημέρωση από την ελληνική Πρεσβεία και τον Υπουργείο Εξωτερικών.