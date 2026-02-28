Στο πλαίσιο του Next Gen της Euroleague που διεξάγεται στο Άμπου Ντάμπι, η ομάδα του Άρη αντιμετώπιζε την Μονακό, αλλά λίγο μετά την έναρξη της δεύτερης περιόδου, οι διαιτητές διέκοψαν την αναμέτρηση, λόγω των βομβαρδισμών σε κοντινή περιοχή.

Το παιχνίδι του Άρη με την Μονακό που διεξάγεται στο Άμπου Ντάμπι στο πλαίσιο του Next Gen της Euroleague, διακόπηκε μετά από εντολή των διαιτητών και της διοργάνωσης.


Τόσο οι παίκτες του Άρη, όσο και της Μονακό έχουν αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, καθώς υπήρξαν βομβαρδισμοί σε κοντινή περιοχή, όπου υπάρχουν αμερικανικές βάσεις. Ο εναέριος χώρος έχει κλείσει, και η πλευρά της ελληνικής ομάδας περιμένει ενημέρωση από την ελληνική Πρεσβεία και τον Υπουργείο Εξωτερικών.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Euroleague #Next-Gen #Άμπου Ντάμπι #Άρης - Μονακό