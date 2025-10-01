Η κυριαρχία στα ριμπάουντ (50 έναντι 35), κυρίως όμως στα επιθετικά (20 έναντι 9), οδήγησε τη Βαλένθια σε «διπλό» στην πρεμιέρα της εφετινής Euroleague.

Οι «νυχτερίδες» πέρασαν νικηφόρα με 80-77 από τη Λιόν, απέναντι στη Βιλερμπάν, που είχε την ευκαιρία στην τελευταία της κατοχή να ισοφαρίσει από τα 6,75, αλλά είδε τον Σακίλ Χάρισον να υποπίπτει σε λάθος και να πετάει στον κάδο των απορριμάτων την προσπάθεια των γηπεδούχων…

Κορυφαίος των νικητών και με… παραλίγο τριπλ νταμπλ ο Ομάρι Μουρ με 12 πόντους, 10 ασίστ και 8 ριμπάουντ, ενώ από τη Βιλερμπάν ξεχώρισε ο Νάντο ντε Κολό με 17 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 18-19, 35-34, 60-60, 77-80.

ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ (Πουπέ): Σέλιας 13 (3/8 δίποντα, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χάρισον 6 (3/7 δίποντα), Αζανσά 2 (1/7 σουτ), Μασά 2, Τζάκσον 2, Ντε Κολό 17 (3/3 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Λάιτι 7 (1), Ντιάιγ 6 (5 ριμπάουντ), Γουάτσον 14 (4/8 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3/4 βολές), Βοτιέ 12 (4/5 δίποντα, 4/6 βολές, 4 ριμπάουντ), Τραορέ

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Μαρτίνεθ): Τέιλορ 3 (1/6 σουτ), Πουέρτο 5 (2/9 σουτ), Ρίβερς 13 (3/6 δίποντα, 4/6 βολές, 6 ριμπάουντ), Πραντίγια 2, Ντε Λαρέα 6 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μουρ 12 (3/6 τρίποντα, 3/4 βολές, 8 ριμπάουντ, 10 ασίστ), Σακό, Τόμσον 15 (3/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 3/3 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ιροέγκμπου 8 (1), Κοστέλο 13 (4/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 10 ριμπάουντ), Νόγκες, Σέστινα 3 (1/9 σουτ)