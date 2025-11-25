Στις αρχές της εβδομάδας, Τρίτη (25/11) και Τετάρτη (26/11) θα διεξαχθούν οι δέκα αναμετρήσεις της 13ης αγωνιστικής της Euroleague, ελέω εθνικών ομάδων και προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Ελληνοσερβικές «μάχες» περιλαμβάνει το «μενού» της 13ης αγωνιστικής, καθώς ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρτιζάν του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και του Νικ Καλάθη την Τρίτη (25/11, 21:15, Novasports Prime) στο Telekom Athens Center, ενώ ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι την Τετάρτη (26/11, 20:30, Novasports Prime).

Θέλει να δώσει συνέχεια στο σερί νικών ο Παναθηναϊκός

Την 4η διαδοχική νίκη του, μετά από αυτές επί των Παρί, Ρεάλ Μαδρίτης και Ντουμπάι, αναζητά απέναντι στην Παρτιζάν του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς αλλά και του Νικ Καλάθη ο Παναθηναϊκός, την Τρίτη (25/11, 21:15, Novasports Prime), στο Telekom Athens Center, για την 13η αγωνιστική της Euroleague. Οι «πράσινοι» βρίσκονται στη 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα, με ρεκόρ 8-4, όπου έχει όμως δημιουργηθεί τριπλή ισοβαθμία (Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Ερυθρός Αστέρας), κάτι που σημαίνει πως αυτές οι τρεις ομάδες βρίσκονται μόνο μία νίκη μακριά από το «ρετιρέ», το οποίο απολαμβάνει πλέον μόνη της η Χάποελ Τελ Αβίβ με ρεκόρ 9-3. Η ομάδα του Βελιγραδίου πραγματοποιεί κακό ξεκίνημα στη σεζόν και με ρεκόρ 4-8, βρίσκεται στην 18η θέση.

Ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί με σημαντικές απουσίες απέναντι στην Παρτιζάν. Χωρίς δηλαδή τους Τσεντί Οσμάν και Ομέρ Γιουρτσέβεν, αλλά και τον Βασίλη Τολιόπουλο, ο οποίος αν και προπονήθηκε τη Δευτέρα (24/11) δεν είναι έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Παράλληλα, Λεσόρ και Χολμς παραμένουν εκτός. Η ευχάριστη είδηση πάντως ακούει στο όνομα Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Ο Ισπανός φόργουορντ συμμετείχε στην προπόνηση της Δευτέρας (24/11) και υπολογίζεται από τον Εργκίν Αταμάν για το ματς με τη σερβική ομάδα.

Οι «πράσινοι» έχουν ανέβει επιθετικά στα τελευταία παιχνίδια και έχουν μέσο όρο 97 πόντους στα τρία τελευταία ματς, τα οποία συνδύασαν με θετικό αποτέλεσμα. Η ενσωμάτωση του Kένεθ Φαρίντ στο «5» έχει αλλάξει τους συσχετισμούς, αλλά οι «πράσινοι» αναζητούν σταθερότητα στην απόδοσή τους, κάτι που δεν συνέβη απέναντι στην Ντουμπάι, όταν το α΄ μέρος ήταν αρνητικό για τον Παναθηναϊκό, αλλά το δεύτερο τους οδήγησε στη νίκη.

Με τρεις απουσίες αφίχθη στην Αθήνα η Παρτιζάν εν όψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό. Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Κάρλικ Τζόουνς, Άριαν Λάκιτς και ο Μίταρ Μποσνιάκοβιτς, αφού ο πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού και νυν της σερβικής ομάδας έλαβε ευχάριστα νέα όσον αφορά στους Αλεξέι Ποκουσέφσκι και Nτουέιν Ουάσινγκτον, οι οποίοι υπολογίζονται για τον αγώνα με τους «πράσινους».

Στόχος της Παρτιζάν είναι η επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα μετά από δύο διαδοχικές ήττες στη διοργάνωση και μόλις μία νίκη στις τελευταίες επτά αναμετρήσεις στη διοργάνωση. Η Παρτιζάν ηττήθηκε εντός έδρας ήττα από τη Φενερμπαχτσέ την περασμένη εβδομάδα, με 87-99 για την 12η αγωνιστική, ενώ στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής γνώρισε την ήττα με 88-87 από τη Βιλερμπάν στη Γαλλία. Η τελευταία νίκη της ομάδας του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς καταγράφηκε, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής, στις 11 Νοεμβρίου όταν επιβλήθηκε με 78-76 επί της Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, στη Σερβία.

Η Παρτιζάν υπερέχει στα κλεψίματα, με 6,8 έναντι 5,4 των «πρασίνων», ενώ έχει ελαφρώς καλύτερο ποοσοστό ευστοχίας σε τρίποντα και βολές.

Στο Βελιγράδι για την 9η νίκη ο Ολυμπιακός

Στην «Beograd Arena» του Βελιγραδίου, απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, αγωνίζεται την Τετάρτη (26/11), στις 20:30 ο Ολυμπιακός, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Euroleague. Έχοντας αφήσει πίσω του, την κακή παρένθεση της ήττας στο Μιλάνο από την «αποδεκατισμένη» Αρμάνι για την 11η αγωνιστική, με ομαδική προσπάθεια επέστρεψε στις νίκες κόντρα στην Παρί στο ΣΕΦ την περασμένη Παρασκευή (21/11) και τώρα θέλει να κάνει το 9-4.

Ο Ολυμπιακός ισοβαθμεί με τον Ερυθρό Αστέρα και με τον Παναθηναϊκό (με 8-4 έκαστος), μόλις μία νίκη πίσω από την πρωτοπόρο Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη. Η υπόθεση νίκη και η όσον το δυνατόν μεγαλύτερη διαφορά πόντων αποτελεί το διακύβευμα και για τις δύο ομάδες, σε περίπτωση ισοβαθμίας πριν την έναρξη των πλέι οφ, καθώς αμφότερες στόχο έχουν να τερματίσουν στην πρώτη τετράδα της κανονικής περιόδου.

Ο Εβάν Φουρνιέ ξαναβρήκε τον… παλιό καλό εαυτό του σημειώνοντας 18 πόντους (ρεκόρ σεζόν) απέναντι στην Παρί, ενώ το ευχάριστο είναι πως ο Σέιμπεν Λι, απέναντι στον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή (23/11) έδειξε ένα σαφώς βελτιωμένο πρόσωπο. Ήταν ο ηγέτης του Ολυμπιακού, με 24 πόντους και 6 ασίστ… κάτι που ίσως κάνει τον τεχνικό της ομάδας του Πειραιά Γιώργο Μπαρτζώκα να τον εμπιστευθεί περισσότερο και να του δώσει χρόνο συμμετοχής απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, κάτι που δεν συνέβη με την Παρί, όταν ο Λι και ο Κώστας Αντετοκούνμπο δεν… πάτησαν στο παρκέ.

Ο Ερυθρός Αστέρας, μετά τις δύο ήττες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές της σεζόν και την αντικατάσταση του Γιάννη Σφαιρόπουλου με τον Σάσα Ομπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία είχε νικηφόρο σερί 10-0, στο οποίο έβαλε τέλος μόλις στην προηγούμενη αγωνιστική (12η) η Βαλένθια.

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ αποτελεί νούμερο ένα κίνδυνο για τον Ολυμπιακό, με 14,4 πόντους και 6,6 ασίστ μέσο όρο στα 12 ματς. Ο Τζόρνταν Ενβόρα αποτελεί επίσης κίνδυνο μετά την επιστροφή του και έχει 18,9 πόντους στα 7 ματς που έχει πατήσει παρκέ στη Euroleague αυτή τη σεζόν. Ο Λιθουανός διεθνής σέντερ Ντονάτας Μοτιεγιούνας θα βρεθεί απέναντι από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και τον Ντόντα Χολ.

Οι δύο ομάδες βρίσκονται σε απόσταση ανάσας… τόσο όσον αφορά στην παραγωγικότητα όσο και στους πόντους που δέχονται. Ο Ερυθρός Αστέρας σημειώνει 86,5 πόντους και δέχεται 81,5, ενώ ο Ολυμπιακός έχει παραγωγικότητα 86,9 πόντους και δέχεται 81 πόντους μέσο όρο. Σε όλους τους στατιστικούς τομείς, οι «ερυθρόλευκοι» της Ελλάδας και οι «ερυθρόλευκοι» της Σερβίας… πάνε χέρι-χέρι και αυτό υποδεικνύει πως ο νικητής θα κριθεί στις λεπτομέρειες.

Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής στη Euroleague:

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου

18:00 Novasports 4HD Ντουμπάι – Παρί

19:45 Novasports 6HD Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια

20:00 Novasports Start Ζαλγκίρις Κάουνας – Μπασκόνια

20:00 Novasports 5HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Παρτίζαν

21:30 Novasports 4HD Βαλένθια – Μπάγερν Μονάχου

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου

19:00 Novasports Start Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο

20:30 Novasports Prime Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός

20:30 Novasports 4HD Μονακό – Αναντολού Εφές

21:30 Novasports 5HD Μπαρτσελόνα – Βιλερμπάν

Η βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 9-3

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 8-4

Ολυμπιακός 8-4

Παναθηναϊκός 8-4

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 7-5

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 7-5

Μονακό (Μονακό) 7-5

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 7-5

Βαλένθια (Ισπανία) 7-5

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 6-6

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 6-6

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 6-6

Παρί (Γαλλία) 5-7

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-7

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 5-7

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 5-7

Παρτιζάν (Σερβία) 4-8

Μπασκόνια (Ισπανία) 4-8

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 3-9

Βιλερμπάν (Γαλλία) 3-9