λυμπιακός και Παναθηναϊκός με 8-3 στην κορυφή και τέσσερις μέρες που μπορούν να τα αλλάξουν όλα

Η Euroleague μπαίνει στην 4η διαβολοβδομάδα της σεζόν με τέσσερις ομάδες στο 8-3 και τους δύο αιωνίους ανάμεσά τους. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός μοιράζονται την κορυφή με Βαλένθια και Μπαρτσελόνα, ενώ ακολουθούν πέντε ομάδες με 7-4.

Η 12η αγωνιστική παίζεται σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη και η 13η την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, οπότε κάθε αποτέλεσμα θα αλλάξει άμεσα την εικόνα στην κατάταξη.

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