Με έντονο ενδιαφέρον επιστρέφει η δράση στην EuroLeague, καθώς η 30η αγωνιστική ξεκινά σήμερα με τέσσερις σημαντικές αναμετρήσεις, λίγες ημέρες μετά τη διακοπή για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Το πρόγραμμα ανοίγει στις 19:45 με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε να υποδέχεται τη Μονακό, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επιδιώκει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα και να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στην τελική ευθεία της κανονικής περιόδου.

Στις 21:30 ακολουθούν δύο αναμετρήσεις που αναμένεται να κρίνουν πολλά στη μάχη της κατάταξης. Η Αρμάνι Μιλάνο φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα, με τις δύο ομάδες να αναζητούν αντίδραση μετά από δύο συνεχόμενες ήττες. Την ίδια ώρα, η Βαλένθια, που βρίσκεται ψηλά στη βαθμολογία, αντιμετωπίζει τη πάντα επικίνδυνη Ζαλγκίρις σε ένα παιχνίδι με υψηλό βαθμό δυσκολίας.

