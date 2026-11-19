Η δράση της 13ης αγωνιστικής της Euroleague ανοίγει σήμερα από την Κύπρο, όπου η Μακάμπι Τελ-Αβίβ υποδέχεται στις 19:15 την Ντουμπάι BC. Στις 20:00 το βλέμμα στρέφεται στο Κάουνας, εκεί που ο Παναθηναϊκός θέλει να κόψει το κακό σερί.

Οι πράσινοι έρχονται από δύο διαδοχικές ήττες, από τη Μπαρτσελόνα στο ΟΑΚΑ και από τη Βίρτους στην Μπολόνια με 84-79, και βρίσκονται στο 8-4, με το ίδιο ακριβώς ρεκόρ με τη Ζάλγκιρις. Η αναμέτρηση στη λιθουανική έδρα ζυγίζει διπλά, γιατί οι δύο ομάδες είναι στην ίδια ευθεία στη μάχη για τις υψηλές θέσεις.

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