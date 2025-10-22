Η μαχητικότητα που έβγαλε στο παρκέ στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν αρκετή για τον Ολυμπιακό, που υπέστη την ήττα με 94-73 από τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της EuroLeague Γυναικών. Η ομάδα της Φρόσως Δρακάκη δεν κατάφερε να διατηρήσει τον ρυθμό της στο δεύτερο μέρος, υποχωρώντας στο 1-2 στη βαθμολογία του Γ’ ομίλου.

Οι «ερυθρόλευκες» στάθηκαν επάξια απέναντι σε μία από τις κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης, κλείνοντας το ημίχρονο μόλις στο -3 (45-42). Ωστόσο, στο δεύτερο μισό η τουρκική ομάδα ανέβασε στροφές, αξιοποίησε το βάθος και την ποιότητά της και πήρε τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού μέσα από την άμυνα της.

Η Σιέρα Τζόνσον (17π.) αποτέλεσε το κύριο επιθετικό στήριγμα για τον Ολυμπιακό, ενώ θετικές ήταν και οι εμφανίσεις της Χριστινάκη (12π.) και της Γούλφολκ (15π.). Από την πλευρά των γηπεδούχων, ξεχώρισαν οι Μέσεμαν, Ρουπέρ και Άλεμαν, που οδήγησαν τη Φενέρμπαχτσε σε μία άνετη –στο τέλος– επικράτηση.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 45-42, 69-57, 94-73

Φενέρμπαχτσε (Μέντεθ): Ουζούν 2, Τσακίρ 9 (1), Άλεν 5 (1), Σακαλίρ 3 (1), Ονάρ 11, Μέσεμαν 17, Ρουπέρ 15 (1), Σένγιουρεκ 5 (1), Γκούσταφσον 9, ΜακΜπράιντ 13 (3), Άλεμαντ 5 (1).

Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου 5 (1), Γούλφολκ 15 (1), Καρλάφτη 5 (1), Χριστινάκη 12 (2), Κολλάτου 10 (2), Ραμπέρ 9 (1), Τζόνσον 17 (1), Ντάλα, Γιακούμπτσοβα, Διέλα.

A.A.