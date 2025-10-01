Ιδανική πρεμιέρα για την Ζαλγκίρις στο Πριγκιπάτο, απέναντι στην περυσινή φιναλίστ της Euroleague. Οι Λιθουανοί μπήκαν με το… δεξί και με σπουδαίο «διπλό» στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, σοκάροντας την Μονακό του Βασίλη Σπανούλη με το τελικό 89-84.

Ο «βομβαρδισμός» από τα 6,75 (12/25 τρίποντα) και η κυριαρχία της ρακέτας, εκεί όπου έλαμψε ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού, Μόουζες Ράιτ, με 21 πόντους, αποτέλεσαν τα κλειδιά της επιτυχίας για τη Ζαλγκίρις, η οποία πήρε το προβάδισμα από τα πρώτα λεπτά και δεν το έχασε μέχρι το φινάλε.

Τον Ράιτ ακολούθησε σε απόδοση ένας άλλος πρώην «ερυθρόλευκος», ο Νάιτζελ Ουίλιαμς Γκος με 14 πόντους και 2/4 τρίποντα, ενώ από τους Μονεγάσκους, που τα… έσπασαν από την περιφέρεια (5/18 τρίποντα), ξεχώρισε ο Μάικ Τζέιμς με 24 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 20-27, 35-45, 60-67, 84-89.

ΜΟΝΑΚΟ (Σπανούλης): Οκόμπο 9 (3/10 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 7 ασίστ), Μπλόσομγκεϊμ 4 (5 ριμπάουντ), Τάις 17 (6/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/4 βολές, 6 ριμπάουντ), Ντιάλο 10 (4/6 δίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ), Χέιζ, Τάρπι, Νέντοβιτς 2, Στράζελ 2, Μίροτιτς 16 (5/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3/3 βολές, 6 ριμπάουντ), Τζέιμς 24 (8/12 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ)

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ (Ματσιούλις): Γουίλιαμς-Γκος 14 (4/9 δίποντα, 2/4 τρίποντα), Φρανσίσκο 9 (1/4 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 μπλοκ), Ράιτ 21 (7/7 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 4/5 βολές, 6 ριμπάουντ), Μπραζντέικις 4, Τουμπέλις 9 (1), Λο 11 (2), Σλίβα 6 (2), Μπιρούτις 10 (5/8 δίποντα), Μπουτκέβιτσους 3 (1), Σιρβίντις, Ουλάνοβας 2