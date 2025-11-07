Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Η Μονακό… φλέρταρε για 30 λεπτά με μία αναπάντεχη ήττα, αλλά ο Μάικ Τζέιμς ήταν εκεί για να διορθώσει την κατάσταση και να οδηγήσει τους Μονεγάσκους στην τρίτη σερί νίκη τους και έκτη στο σύνολο στην εφετινή Euroleague. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη κατάφερε στην παράταση (96-96κ.α.) να περάσει νικηφόρα με 112-107 από το προσωρινό «σπίτι» της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι, για την 9η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους Ισραηλινούς στην έβδομη ήττα τους.

Το ξέσπασμα της Μονακό στα πρώτα λεπτά της τέταρτης περιόδου, με… ενορχηστρωτή τον συνήθη ύποπτο Μάικ Τζέιμς, ήταν αρκετό για τους Μονεγάσκους, προκειμένου να πετύχουν την ανατροπή που κυνηγούσαν μέχρι τα τέλη της τρίτης περιόδου, να επιστρέψουν στη διεκδίκηση της νίκης στην ουδέτερη έδρα της Μακάμπι και να στείλουν το ματς στην παράταση. Βέβαια τίποτα δεν θα είχε αλλάξει, αν η Μονακό δεν αποφάσιζε στον… επίλογο του αγώνα να ενεργοποιήσει την άμυνα της, «κόβοντας» την παραγωγικότητα των Ισραηλινών.

Στο επιπλέον πεντάλεπτο, ο Τζέιμς χάρισε και πάλι το προβάδισμα με 101-104 στο 42΄, ανοίγοντας το δρόμο για το «διπλό».

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Μάικ Τζέιμς με 34 πόντους, 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ από τη Μακάμπι ξεχώρισε ο Λόνι Ουόκερ με 19 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 26-22, 49-46, 76-71, 96-96κ.α., 107-112 παρ.

ΜΑΚΑΜΠΙ (Κάτας): Χορντ 16 (1/2 τρίποντα, 10 ριμπάουντ), Κλαρκ 13 (1/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 4 λάθη), Σάντος 4, Λάβι 9 (1/1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Γουόκερ 19 (2/7 δίποντα, 4/12 τρίποντα, 3/5 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Σόρκιν 15, Ρέιμαν 6 (1/2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), ΝτιΜπαρτολομέο 7 (2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Λιφ 18 (5 ριμπάουντ), Μπλατ (0/6 σουτ, 6 ασίστ, 2 λάθη)

ΜΟΝΑΚΟ (Σπανούλης): Οκόμπο 16 (2/5 τρίποντα, 7 ασίστ, 4 κλεψίματα, 3 λάθη), Μπλόσομγκεϊμ 15 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μακούντου 2, Τάις 17 (9 ριμπάουντ, 1 ασίστ), Ντιάλο 10 (0/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Χέιζ 5 (4 ριμπάουντ), Νέντοβιτς 3 (1), Στράζελ 8 (1/5 τρίποντα, 5 ασίστ), Μίροτιτς 2 (0/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τζέιμς 34 (5/11 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 12/16 βολές, 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη)

Τα ομαδικά στατιστικά της Μακάμπι: 30/50 δίποντα, 10/32 τρίποντα, 17/21 βολές, 46 ριμπάουντ (32 αμυντικά – 14 επιθετικά), 28 ασίστ, 4 κλεψίματα, 12 λάθη, 4 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά της Μονακό: 27/43 δίποντα, 12/35 τρίποντα, 22/30 βολές, 38 ριμπάουντ (27 αμυντικά – 11 επιθετικά), 28 ασίστ, 8 κλεψίματα, 9 λάθη, 1 μπλοκ

Πέρασε από το Παρίσι η Μπάγερν

Η Μπάγερν Μονάχου βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνα της τέταρτης περιόδου και με ανατροπή κατάφερε να αποδράσει με το «διπλό» από το Παρίσι, σημειώνοντας την τρίτη διαδοχική νίκη της και πέμπτη στην εφετινή Euroleague. Οι Βαυαροί επικράτησαν με 86-82 της Παρί, για την 9η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στην πέμπτη ήττα τους.

Η γερμανική ομάδα είχε τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στην τρίτη περίοδο είδε την Παρί να ανεβάζει στροφές και να ανακτά το προβάδισμα (68-64 στο 30΄). Ωστόσο, στο τέταρτο δεκάλεπτο, η άμυνα της Μπάγερν περιόρισε τους Γάλλους στους 14 πόντους και με… βροχή από τα 6,75 οι Βαυαροί ανέκτησαν τον έλεγχο και έφυγαν με το «διπλό».

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Ράταν-Μέις με 16 πόντους και 5/9 τρίποντα, ενώ από τους Παριζιάνους δεν αρκούσαν οι 22 και 21 πόντοι που σημείωσαν οι Ρόμπινσον και Χίφι, αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 19-22, 42-53, 68-64, 82-86.

ΠΑΡΙ (Ταμπελίνι): Χίφι 21 (6/12 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 3 ασίστ), Καβαλιέρ 4 (7 ριμπάουν), Ρόμπινσον 22 (4/8 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ερέρα 12 (4/7 τρίποντα), Αγιαγί 2 (5 τρίποντα), Ντοκοσί 2 (3 ριμπάουντ), Φαγιέ 6 (6 ριμπάουντ), Μπακό 2, Εμπάιγ 9, Χόμες 2, Γουίλις (5 ριμπάουντ), Μόργκαν

ΜΠΑΓΕΡΝ (Χέρμπερτ): Ντα Σίλβα 2 (5 ριμπάουντ), Ρατάν-Μέις 16 (5/9 τρίποντα), Τζέσαπ 3 (4 τρίποντα), Ομπστ 12 (4/8 τρίποντα), Μάικ 9 (5 ριμπάουντ), Ντίνγουιντι 8 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ) Γκέιμπριελ 12 (6/8 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Μακόρμακ 3, Μπάλντουιν 8 (2/4 τρίποντα)

Τα ομαδικά στατιστικά της Παρί: 18/39 δίποντα, 8/30 τρίποντα, 22/27 βολές, 40 ριμπάουντ (25 αμυντικά – 15 επιθετικά), 10 ασίστ, 5 κλεψίματα, 12 λάθη, 2 μπλοκ, 20 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά της Μπάγερν: 13/29 δίποντα, 16/36 τρίποντα, 12/16 βολές, 42 ριμπάουντ (29 αμυντικά – 13 επιθετικά), 17 ασίστ, 4 κλεψίματα, 18 λάθη, 4 μπλοκ, 28 φάουλ

Τρίτη σερί νίκη για την Μπασκόνια

Η Μπασκόνια έχει αφήσει για τα καλά πίσω της την απογοητευτική της εκκίνηση στην εφετινή Euroleague, καθώς στην 9η αγωνιστική της διοργάνωσης πανηγύρισε την τρίτη διαδοχική νίκη της (ρεκόρ 3-6). Οι Βάσκοι υποδέχθηκαν στη Βιτόρια την Βίρτους Μπολόνια και με το τελικό 87-76, υποχρέωσαν τους Ιταλούς της τρίτη σερί ήττα τους και πέμπτη στο σύνολο.

Με διάρκεια στο κομμάτι της επίθεση και την άμυνα να «κλειδώνει» τη Βίρτους σε πρώτη και τέταρτη περίοδο, οι Βάσκοι πήραν το προβάδισμα από τα πρώτα λεπτά και δεν το… παρέδωσαν στους Ιταλούς μέχρι το φινάλε.

Σύμμαχος τους στην αποψινή νίκη τα εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας και οι… ασυγκράτητοι Λουαού-Καμπαρό (16π.), Ντιαλό (14π.) και Σεντεκέρσκις (13π.).

Από τη Βίρτους, που δεν κατάφερε σε κανένα σημείο του αγώνα να περιορίσει με την άμυνα της την παραγωγικότητα των γηπεδούχων, ξεχώρισε ο Νιανγκ με 18 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 23-14, 46-34, 65-57, 87-76.

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (Γκαλμπιάτι): Ντιακιτέ 2 (3 ριμπάουντ), Σίμονς 7 (1/4 τρίποντα, 8 ασίστ), Νόουελ 9 (3/7 τρίποντα, 4 ασίστ), Βιγιάρ 4, Ντιάλο 14 (1/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Κούρουτς 6 (3 ασίστ, 3 λάθη), Σεντεκέρσκις 13 (2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 λάθη), Λουγουαγού-Καμπαρό 16 (3/6 τρίποντα), Σπανιόλο 9 (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντιοπ 4 (6 ριμπάουντ), Φρις 3, Χράμπαρ

ΒΙΡΤΟΥΣ (Ιβάνοβιτς): Βιλντόσα (0/4 σουτ, 4 ασίστ), Έντουαρντς 13 (1/7 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 λάθη), Παγιόλα 3 (1/2 τρίποντα, 6 ασίστ), Νιάνγκ 18 (12 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σμάιλαγκιτς 3 (1), Τέιλορ, Άλστον 5 (1), Χάκετ (4 ριμπάουντ), Μόργκαν 10 (1/6 τρίποντα), Ντιαρά 4, Τζάλοου 10 (1), Ντιουφ 10 (3 ασίστ)

Τα ομαδικά στατιστικά της Μπασκόνια: 20/32 δίποντα, 11/27 τρίποντα, 14/16 βολές, 30 ριμπάουντ (22 αμυντικά – 8 επιθετικά), 25 ασίστ, 4 κλεψίματα, 11 λάθη, 2 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά της Βίρτους: 16/37 δίποντα, 8/25 τρίποντα, 18/20 βολές, 35 ριμπάουντ (22 αμυντικά – 13 επιθετικά), 18 ασίστ, 5 κλεψίματα, 14 λάθη, 2 μπλοκ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5-7/11/2025)

Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Παναθηναϊκός 86-68

Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 81-67

Ντουμπάι (ΗΑΕ)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 97-109

Μπασκόνια (Ισπανία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 87-76

Παρί (Γαλλία)– Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 82-86

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Μονακό (Μονακό) 107-112 παρ. (96-96κ.α.)

Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου

Ολυμπιακός–Παρτιζάν (Σερβία) 21:15 (Novasports Prime)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)– Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Βαλένθια (Ισπανία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 7-2

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 7-2

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 6-2

Μονακό (Μονακό) 6-3

Ολυμπιακός 5-3

Βαλένθια (Ισπανία) 5-3

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 5-3

Παναθηναϊκός 5-4

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-4

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 4-4

Παρί (Γαλλία) 4-5

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 4-5

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 4-5

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 3-5

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 3-5

Παρτιζάν (Σερβία) 3-5

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 3-6

Μπασκόνια (Ισπανία) 3-6

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-7

Βιλερμπάν (Γαλλία) 2-7