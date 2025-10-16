Απρόσμενη ήττα για τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, που έχασε 77-73 από τη Βίρτους στη Μπολόνια. Η ιταλική ομάδα ήταν ανώτερη σχεδόν σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού, έχει ρεκόρ 2-2 μετά από τέσσερις αγωνιστικές στη Euroleague και ισοβαθμεί με τη Μονακό.

Η ομάδα του πριγκιπάτου ξεκίνησε με «καυτό» Μίροτιτς, όμως οι γηπεδούχοι είχαν «αντίβαρο» τον Κάρσεν Έντουαρντς. Με τον Αμερικανό να σκοράρει και τον Αλιού Ντιαρά κυρίαρχο κάτω από τα καλάθια, οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο και ανέβασαν τη διαφορά στο +9 (57-48) στο 28΄. Η διαφορά έγινε διψήφια (63-53) στο 33΄ και πλέον η Μονακό βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο. Με πέντε συνεχόμενους πόντους του Άλφα Ντιαλό η Μονακό πλησίασε στους 4 (74-70) 1:30 πριν από το τέλος. Όμως οι γηπεδούχοι ήταν ψύχραιμοι και επικράτησαν 77-73 με κορυφαίο τον Κάρσεν Έντουαρντς (24π., 6ρ., 4ασ.) και συμπαραστάτη τον Νιάνγκ (10π., 6ρ.). Για τη Μονακό ο Μίροτιτς είχε 16π. και ο Τάις 10π., 6ρ.

Τα δεκάλεπτα: 19-19, 37-34, 59-53, 77-73.

ΒΙΡΤΟΥΣ (Ιβάνοβιτς): Βιλντόσα 8 (2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Έντουαρντς 24 (4/5 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 7/7 βολές, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Παγιόλα 6 (1 τρίποντο, 5 ασίστ), Νιάνγκ 10 (4/6 δίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σμάιλαγκιτς 3 (1/8 σουτ), Τέιλορ, Χάκετ 5 (1/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Μόργκαν 6 (2), Ντιαρά 6 (4 ριμπάουντ), Τζάλοου 5 (1), Ντιουφ 4, Ακέλε

ΜΟΝΑΚΟ (Σπανούλης): Οκόμπο 7 (2/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μπλόσομγκεϊμ 6 (2/3 δίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Τάις 10 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Χέιζ 4, Τάρπι, Νέντοβιτς 3 (1/4 τρίποντα), Στράζελ 6 (1), Μίροτιτς 16 (1/2 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 2/4 βολές, 6 ριμπάουντ), Τζέιμς 10 (0/7 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 7/7 βολές, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ)