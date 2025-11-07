Επιμέλεια: Αλ. Παπαδόπουλος

Η Ρεάλ Μαδρίτης κυριάρχησε σε απόλυτο βαθμό στο μεγάλο clasico με την Μπαρτσελόνα κι έφυγε θριαμβεύτρια απ’ το «Palau Blaugrana» με… κατοστάρα (101-92), στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Euroleague, σημειώνοντας τη δεύτερη σερί νίκη της.

Με τον Τρέβορ Λάιλς να κάνει… πράγματα και θαύματα με 29 πόντους (4/6 τρίπ.) και 32 στο PIR οι «μερένχες» πήραν ισχυρό προβάδισμα απ’ την πρώτη περίοδο το οποίο συντήρησαν εύκολα ως το φινάλε κι ανέβηκαν στο 5-4. Στο ίδιο ρεκόρ είναι και πλέον και η «Μπάρτσα» η οποία δεν βρήκε σε κανένα σημείο του αγώνα… απαντήσεις και ηττήθηκε «σβηστά» από τη «βασίλισσα».

Με 15 πόντους ακολούθησαν οι Καμπάτσο και Χεζόνια για τη Ρεάλ, ενώ οι «μπλαουγκράνα» δεν βρήκαν άλλα σημεία… αναφοράς στην επίθεση πέρα απ’ τους Κλάιμπερν (19π.) και Πάντερ (18π.). Στο δε φινάλε οι φίλοι των γηπεδούχων άρχισαν να κουνάνε… λευκά μαντήλια προς τον τεχνικό της Μπαρτσελόνα, Χοάν Πεναρόγια, ο οποίος δείχνει πως είναι πια σε πολύ δύσκολη θέση.

Τα δεκάλεπτα: 24-34, 48-58, 69-85, 92-101.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Πενιαρόγια): Πάντερ 18 (1/5 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 5 ασίστ), Κέιλ 2, Βέσελι 15 (1), Μπριθουέλα 3 (1), Σατοράνσκι 7 (1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ερνανγκόμεθ 3 (3 ριμπάουντ, 2 λάθη), Φαλ, Λαπροβίτολα 10 (2/5 τρίποντα, 4 λάθη), Κλάιμπερν 19 (3/6 τρίποντα, 3 κλεψίματα), Σενγκέλια 13 (1/1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Πάρα 2.

ΡΕΑΛ (Σκαριόλο): Λάιλς 29 (4/5 τρίποντα), Αμπάλδε 2, Καμπάσο 15 (4/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 λάθη), Οκίκι 3 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Χεζόνια 15 (3/6 τρίποντα), Μάλεντον 12 (2/2 τρίποντα, 5 ασίστ, 3 λάθη), Ντεκ 4 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκαρούμπα 5, Ταβάρες 7 (10 ριμπάουντ), Γιουλ, Φελίθ 9 (1), Λεν.

Τα ομαδικά στατιστικά της Μπαρτσελόνα: 20/38 δίποντα, 14/27 τρίποντα, 10/13 βολές, 21 ριμπάουντ (14 αμυντικά – 7 επιθετικά), 23 ασίστ, 6 κλεψίματα, 8 λάθη.

Τα ομαδικά στατιστικά της Ρεάλ: 19/34 δίποντα, 15/26 τρίποντα, 18/19 βολές, 36 ριμπάουντ (26 αμυντικά – 10 επιθετικά), 18 ασίστ, 3 κλεψίματα, 17 λάθη, 2 μπλοκ.