Μετά από την πρόκριση του Παναθηναϊκού, στα πλέι-οφ της Euroleague, μετά τη νίκη του επί της Μονακό (87-79), αποκλείστηκε κάθε πιθανότητα ελληνικού εμφυλίου, τουλάχιστον μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης, αν προκριθούν βέβαια αμφότεροι στο Final-4.

Μοναδική πιθανότητα να βρεθούν αντίπαλοι οι δύο «αιώνιοι» είναι να προκριθούν στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, αφού πρώτα θα έχουν περάσει από Play Offs και ημιτελικούς.

Οι «πράσινοι», πλέον αντιμετωπίζουν στα πλέι-οφ τη Βαλένθια, με μειονέκτημα έδρας, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν αντίστοιχα στα πλέι-οφ, έχοντας πλεονέκτημα έδρας, τη νικήτρια του αποψινού (22/4) αγώνα Μονακό–Μπαρτσελόνα, που θα τερματίσει στην 8η θέση.

Αμφότερες, οι αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων με τις αντιπάλους τους θα κριθούν στις τρεις νίκες.

Αναλυτικότερα, τα δύο πρώτα ματς για τον Παναθηναϊκό θα είναι εκτός έδρας, την Τρίτη (28/4, 21:45) και την Πέμπτη (30/4, 21:45), ενώ θα ακολουθήσει το τρίτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ (5 ή 6 Μαΐου) και αν χρειαστεί και το τέταρτο (7 ή 8 Μαΐου), όπως και το πέμπτο στη Βαλένθια (12 ή 13 Μαΐου, αν χρειαστεί).

Αντίστοιχα, τα πρώτα δύο ματς των πλέι-οφ για τους «ερυθρόλευκους» θα γίνουν στο ΣΕΦ, την Τρίτη (28/4, 21:00) και την Πέμπτη (30/4, 21:00), τα επόμενα δύο θα διεξαχθούν στην έδρα του αντιπάλου (5 ή 6 Μαΐου το τρίτο και 7 ή 8 το τέταρτο αν χρειαστεί), ενώ εφόσον απαιτηθεί και 5ος αγώνας, θα γίνει στην έδρα του Ολυμπιακού (12 ή 13 Μαΐου).

Τα άλλα δύο ζευγάρια των προημιτελικών, είναι ως γνωστόν τα Φενέρμπαχτσε- Ζαλγκίρις Κάουνας και Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ.

Το πρόγραμμα των πλέι-οφ

Game 1

Ολυμπιακός – #8 από Play-In (28/4, 21:00)

Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας (28/4, 20:45)

Βαλένθια – Παναθηναϊκός (28/4, 21:45)

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ (29/4, 21:45)

Game 2

Ολυμπιακός – #8 από Play-In (30/4, 21:00)

Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας (30/4, 20:45)

Βαλένθια – Παναθηναϊκός (30/4, 21:45)

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ (1/5, 21:45)

Game 3 (5/6 Μαΐου)

#8 από Play-In – Ολυμπιακός

Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης

Παναθηναϊκός – Βαλένθια

Game 4 (7/8 Μαΐου, εφόσον χρειαστεί)

#8 από Play-In – Ολυμπιακός

Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης

Παναθηναϊκός – Βαλένθια

Game 5 (12/13 Μαΐου, εφόσον χρειαστεί)

Ολυμπιακός – #8 από Play-In

Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ

Βαλένθια – Παναθηναϊκός