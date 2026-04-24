Ώρα… play off στη Euroleague. Η Μονακό επικράτησε της Μπαρτσελόνα στον «τελικό» των play-in και θα αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν το πλεονέκτημα έδρας.

Ο Παναθηναϊκός μετά τη νίκη επί της Μονακό θα παίξει κόντρα στη Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας και φυσικά ο στόχος των «αιωνίων» είναι η πρόκριση στο Final-4 της Αθήνας.

Το… συναρπαστικό της υπόθεσης είναι πλέον οι διασταυρώσεις που φέρνουν Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό αντίπαλους μόνο στον τελικό!

Αν οι «ερυθρόλευκοι» περάσουν στο Final Four, θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις. Από την άλλη, οι «πράσινοι» αν ξεπεράσουν το εμπόδιο της Βαλένθια, θα βρουν στα ημιτελικά είτε τη Ρεάλ Μαδρίτης, είτε τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Τα ζευγάρια των play off:

Ολυμπιακός (1)-Μονακό (8) Βαλένθια (2)-Παναθηναϊκός (7) Ρεάλ Μαδρίτης (3)-Χάποελ Τελ Αβίβ (6) Φενέρμπαχτσε (4)-Ζάλγκιρις (5)

Οι διασταυρώσεις στο Final Four (22-24/05):