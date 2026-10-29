Το πρώτο σκέλος της διαβολοβδομάδας της Euroleague έφερε ό,τι ήθελαν οι δύο ελληνικές ομάδες και τώρα το δεύτερο μπαίνει στο τραπέζι με τον Παναθηναϊκό στην κορυφή και τον Ολυμπιακό να ακολουθεί. Οι πράσινοι νίκησαν 80-75 την Αρμάνι Μιλάνο, ενώ οι ερυθρόλευκοι πήραν το διπλό στην Τουρκία απέναντι στη Μπεσίκτας με 81-73, κρατώντας το βηματισμό τους στο ίδιο επίπεδο με Βαλένθια, Χάποελ και Φενέρμπαχτσε.

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