Η Ευρωλίγκα γνωστοποίησε τους διαιτητές της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Βαλένθια, που θα γίνει την Τρίτη (16/12, 21:15, Novasports Prime) στο ΣΕΦ στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Euroleague.

Το παιχνίδι oρίστηκαν να διευθύνουν οι Σάσα Πουκλ (Σλοβενία), Λούκα Καρντούμ (Κροατία) και Αμίτ Μπάλακ (Ισραήλ).

Στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Φενέρμπαχτσε, που θα γίνει την Τρίτη (16/12, 19:45, Novasports Prime) στην Κωνσταντινούπολη για την ίδια αγωνιστική oρίστηκαν οι Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία), Πιότρ Παστούσιακ (Πολωνία) και Μαξίμ Μπουμπέρ (Γαλλία).