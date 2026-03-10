Έχουμε μπει πλέον στη τελική ευθεία της κανονικής διάρκειας της Euroleague, αφού απομένουν 8 αγωνιστικές για την ολοκλήρωσή της. Κάπως έτσι το μότο της διοργάνωσης «Every Game Matters», γίνεται ολοένα και πιο ορθό. Τη στιγμή που μιλάμε, 15 -ίσως και 16- ομάδες κυνηγούν ακόμα τον στόχο τους, την παρουσία τους δηλαδή στις πρώτες 10 θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, γεγονός πως αποδεικνύει τον υψηλό φετινό ανταγωνισμό.

Η μοναδική ομάδα που έχει ξεκαθαρίσει κατά κάποιο τρόπο την πιθανή της θέση στη βαθμολογία είναι η Φενέρμπαχτσε -που θα μοιάζει θαύμα αν χάσει το πλεονέκτημα έδρας-, αφού αποτελεί το ακλόνητο φαβορί για την 1η θέση. Όσον αφορά τις υπόλοιπες ομάδες, συνεχίζουν να δίνουν τις «μάχες» τους για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα.

