Εγκρίθηκε την Παρασκευή ο προϋπολογισμός για τη διεξαγωγή του εφετινού Final Four φορ της Euroleague, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο «Telekom Center Athens» από τις 22 έως τις 24 Μαΐου.

Όπως έγινε γνωστό, το κόστος της διοργάνωσης του Final Four, το οποίο επιστρέφει στην Αθήνα για πρώτη φορά μετά το 2007, ανέρχεται σε ένα ποσό λίγο πάνω από 10 εκατ. ευρώ.

Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2026 της « ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ του FINAL FOUR EUROLEAGUE 2026 », ως εξής:

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Ταμ.Υπόλ.31/12/2025 0,00 €

Επιχορηγήσεις Υ.ΠΑΙ.ΘΑ /ΓΓΑ και Χρηματοδότηση από φορολογία κερδών τυχερών παιγνίων 10.133.220,00 €

Ίδια έσοδα 65.100,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.198.320,00 € 10.198.320,00 €

Η εκτέλεση του ανωτέρω προϋπολογισμού τελεί υπό την ευθύνη των αρμόδιων οργάνων της Οργανωτικής και διέπεται από τις κείμενες διατάξεις».

Υπενθυμίζεται ότι η διάθεση των εισιτηρίων για το φάιναλ φορ της Euroleague αρχίζει στις 11 Φεβρουαρίου.