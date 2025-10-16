Βρίσκει ρυθμό η Ρεάλ, που έπαιξε εξαιρετικό μπάσκετ για 30 λεπτά και νίκησε 93-86 την Παρτιζάν στη Μαδρίτη, για την 4η αγωνιστική της Euroleague. Τρίτη νίκη για τη «βασίλισσα», δεύτερη ήττα για τους Σέρβους του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς που δεν μπόρεσαν να προβάλλουν αντίσταση παρά μόνο όταν το ματς είχε κριθεί.

Ήταν σαφές από το ξεκίνημα, όταν οι γηπεδούχοι έκλεισαν την περίοδο με double score 24-12, ότι η βραδιά θα ήταν δύσκολη για την Παρτιζάν. Ειδικά όταν στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου (21΄) η διαφορά εκτοξεύτηκε στο +21 (54-33), όλα είχαν πάρει το δρόμο τους. Η ομάδα του Βελιγραδίου έκανε ένα πολύ μεγάλο come back με 24-9 στην τρίτη περίοδο μειώνοντας στους 4 (84-80) δύο λεπτά πριν από το τέλος, αλλά δεν είχε άλλες αντοχές κι έτσι η Ρεάλ επικράτησε 93-86.

Τα δεκάπεπτα: 24-12, 52-33, 75-56, 93-86.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Σκαριόλο): Λάιλς 17 (5/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/1 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Κράμερ, Καμπάσο 2 (1/5 σουτ, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 6 λάθη), Οκίκι 14 94/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Χεζόνια 12 (2/4 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ), Μάλεντον 16 (3/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 7/7 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ σε 14:15), Ντεκ 6 (5 ριμπάουντ), Γκαρούμπα, Φερνάντο 2, Ταβάρες 19 (7/8 δίποντα, 5/5 βολές, 8 ριμπάουντ), Γιουλ 3 (1), Φελίς 2

ΠΑΡΤΙΖΑΝ (Ομπράντοβιτς): Κάρλικ Τζόουνς 10 (3/9 σουτ, 4 ριμπάουντ), Μούρινεν (0/1 τρίποντο σε 3:29), Ουάσινγκτον 11 (3/5 τρίποντα), Οσετκόφσκι 11 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μαρίνκοβιτς 13 (2/2 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ποκουσέβσκι, Μπράουν 8 (4/6 δίποντα), Μπόνγκα 5 (1), Λάκιτς, Πάρκερ 23 (5/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 4/4 βολές), Ταϊρίκ Τζόουνς 5 (1/2 δίποντα, 3/8 τρίποντα)