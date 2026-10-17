Η δεύτερη φετινή «διαβολοβδομάδα» της Euroleague ολοκληρώθηκε με την 6η αγωνιστική, στην οποία ο Παναθηναϊκός γνώρισε την πρώτη του ήττα στη διοργάνωση, ενώ ο Ολυμπιακός πέρασε και το εμπόδιο της Μπαρτσελόνα στην παράταση. Ακόμη μία νίκη στο Βελιγράδι για τον Ερυθρό Αστέρα, άντεξε στην αντεπίθεση της Μπασκόνια η Βίρτους. Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής.

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