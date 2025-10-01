Έξι γηπεδούχοι και τέσσερις φιλοξενούμενοι πανηγύρισαν στην πρώτη αγωνιστική της EuroLeague.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής στη Euroleague (30/9-1/10)

Παναθηναϊκός-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 87-79

Μπασκόνια (Ισπανία)-Ολυμπιακός 96-102

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 103-87

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Παρτιζάν (Σερβία) 89-76

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 85-78

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 82-92

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 74-68

Μονακό (Μονακό)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 84-89

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Παρί (Γαλλία) 96-77

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Βαλένθια (Ισπανία) 77-80

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 1-0

Ολυμπιακός 1-0

Παναθηναϊκός 1-0

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-0

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 1-0

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 1-0

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 1-0

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 1-0

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 1-0

Βαλένθια (Ισπανία) 1-0

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 0-1

Μπασκόνια (Ισπανία) 0-1

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 0-1

Παρτιζάν (Σερβία) 0-1

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 0-1

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 0-1

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 0-1

Μονακό (Μονακό) 0-1

Παρί (Γαλλία) 0-1

Βιλερμπάν (Γαλλία) 0-1

Ακολουθούν την Πέμπτη (2/10) και την Παρασκευή (3/10) οι αναμετρήσεις της δεύτερης αγωνιστικής.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής