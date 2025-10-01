Έξι γηπεδούχοι και τέσσερις φιλοξενούμενοι πανηγύρισαν στην πρώτη αγωνιστική της EuroLeague.
Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής στη Euroleague (30/9-1/10)
Παναθηναϊκός-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 87-79
Μπασκόνια (Ισπανία)-Ολυμπιακός 96-102
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 103-87
Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Παρτιζάν (Σερβία) 89-76
Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 85-78
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 82-92
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 74-68
Μονακό (Μονακό)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 84-89
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Παρί (Γαλλία) 96-77
Βιλερμπάν (Γαλλία)-Βαλένθια (Ισπανία) 77-80
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 1-0
Ολυμπιακός 1-0
Παναθηναϊκός 1-0
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-0
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 1-0
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 1-0
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 1-0
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 1-0
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 1-0
Βαλένθια (Ισπανία) 1-0
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 0-1
Μπασκόνια (Ισπανία) 0-1
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 0-1
Παρτιζάν (Σερβία) 0-1
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 0-1
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 0-1
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 0-1
Μονακό (Μονακό) 0-1
Παρί (Γαλλία) 0-1
Βιλερμπάν (Γαλλία) 0-1
Ακολουθούν την Πέμπτη (2/10) και την Παρασκευή (3/10) οι αναμετρήσεις της δεύτερης αγωνιστικής.
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής
- Παρτίζαν – Αρμάνι Μιλάνο 2/10 στις 21:30
- Μπάγερν Μονάχου – Ερυθρός Αστέρας 2/10 στις 21:30
- Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 2/10 στις 21:45
- Ζάλγκιρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 3/10 στις 20:00
- Μονακό – Ντουμπάι 3/10 στις 20:30
- Αναντολού Εφές – Χάποελ Τελ Αβίβ 3/10 στις 20:30
- Βιλερμπάν – Μπασκόνια 3/10 στις 21:00
- Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα 3/10 στις 21:15
- Βαλένθια – Βίρτους Μπολόνια 3/10 στις 21:30
- Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρί 3/10 στις 22:30