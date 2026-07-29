Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έμαθαν ολόκληρο το πρόγραμμά τους για τη νέα σεζόν της EuroLeague, μία διοργάνωση που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι Πειραιώτες ξεκινούν την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου που κατέκτησαν πέρυσι, ενώ οι πράσινοι μπαίνουν σε μια νέα εποχή υπό την καθοδήγηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Φυσικά, το βλέμμα όλων στρέφεται πρώτα στα δύο ντέρμπι της σεζόν. Η πρώτη αναμέτρηση των αιωνίων θα διεξαχθεί στις 11 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής, με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό, ενώ η ρεβάνς έχει προγραμματιστεί για τις 12 Φεβρουαρίου, στην έδρα του Ολυμπιακού, στην 28η αγωνιστική.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr