Η Χαποέλ Τελ Αβίβ επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και επικράτησε 100-93 της Βαλένθια στην Ισπανία για να παραμείνει στην κορυφή της Euroleague με ρεκόρ 3-1 μετά από 4 αγωνιστικές. Ο αγώνας ξεκίνησε κανονικά στις 21:30, χωρίς παρουσία θεατών.

Η Χαποέλ προσπάθησε από την αρχή να επιβάλει το ρυθμό της και σκοράροντας ασταμάτητα στην πρώτη περίοδο έφτασε τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της (+13, 14-27). Βρήκαν λύσεις οι γηπεδούχοι με τον Ρούβερς και πλησίασαν για πρώτη φορά σε απόσταση βολής, με την εκπνοή του ημιχρόνου χάρη σε τρίποντο του Κοστέλο (47-49).

Στην τρίτη περίοδο ο Βασίλιε Μίτσιτς ήταν ασυγκράτητος και πετυχαίνοντας 15 πόντους στο διάστημα αυτό βοήθησε τη Χάποελ να ξαναπάρει «αέρα» 11 πόντων (68-79 στο 29′) και να κρατάει το ματς στα χέρια της. Στην τελευταία περίοδο ανέλαβε δράση και ο Ελάιτζα Μπράιαντ και όλα έμοιαζαν τελειωμένα. Όμως οι γηπεδούχοι έτρεξαν σερί 13-0 μειώνοντας στον πόντο (!) 90-91, με δύο λεπτά στο ρολόι! Δεν είχαν άλλες αντοχές και οι Ισραηλινοί του Δημήτρη Ιτούδη επικράτησαν 100-93.

Οι διαιτητές: Λοτερμόζερ, Γιόβτσιτς, Πάντερ

Τα δεκάλεπτα: 18-27, 47-49, 70-80, 93-100

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Μαρτίνεθ): Μπαντιό 10 (2/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Τέιλορ 8 (2/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Πουέρτο, Ρίβερς 13 (3/3 τρίποντα), Πραντίγια 4, Ντε Λαρέα 4 (1/3 τρίποντα, 4 ασίστ), Λόπεθ-Αροστέγκι 2, Μουρ 20 (3/5 τρίποντα, 5/8 βολές, 4 ασίστ), Σακό 11 (3 ριμπάουντ), Τόμπσον 13 (1/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Κοστέλο 6 (1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ).

ΧΑΠΟΕΛ (Ιτούδης): Μότλι 14 (6/7 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Τζόουνς 14 (2/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Μπλέικνι 17 (5/8 τρίποντα), Μπράιαντ 16 (2/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μάλκολμ, Μίτσιτς 24 (7/9 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 6 ασίστ, 2 λάθη), Γουέινραϊτ 3 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Οτούρου 8 (4 ριμπάουντ), Γκινάτ 4.

Πέντε συλλήψεις πριν τον αγώνα κατά τη διάρκεια φιλο-παλαιστινιακών διαδηλώσεων

Πέντε άτομα συνελήφθησαν το βράδυ της Τετάρτης (15/10) στη Βαλένθια της Ισπανίας, κατά τη διάρκεια φιλο-παλαιστινιακών διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στο περιθώριο αγώνα της Ευρωλίγκας μπάσκετ μεταξύ της τοπικής ομάδας και της Χαποέλ Τελ Αβίβ, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Ακολουθώντας τις συστάσεις των αρχών, ο σύλλογος της Βαλένθια είχε ανακοινώσει την Τρίτη (14/10) ότι η αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής θα διεξαγόταν κεκλεισμένων των θυρών, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν επεισόδια και να «δοθεί προτεραιότητα στην ασφάλεια» των συμμετεχόντων.

Στην Ισπανία, το παλαιστινιακό θέμα είναι ιδιαίτερα δημοφιλές και οι εκδηλώσεις αλληλεγγύης έχουν πολλαπλασιαστεί τις τελευταίες εβδομάδες στον χώρο του αθλητισμού, με πιο πρόσφατο παράδειγμα όπως όταν χιλιάδες διαδηλωτές, καταγγέλλοντας τη συμμετοχή της ομάδας ποδηλασίας Israel–Premier Tech, ανάγκασαν τον Γύρο της Ισπανίας να συντομεύσει το τελευταίο του ετάπ τον περασμένο μήνα στη Μαδρίτη.

Στη Βαλένθια, αρκετές εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης (15/10), κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και πλακάτ με συνθήματα όπως «Boycott Israël», παρά την πρόσφατη εκεχειρία που έχει επιτευχθεί στη Γάζα.

Ύστερα από επίθεση εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας από ορισμένους διαδηλωτές -μερικοί εκ των οποίων είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους- «πραγματοποιήθηκαν πέντε συλλήψεις», ανέφερε στο Γαλλικο Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) αστυνομική πηγή.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, η Αντελάγια Μοντόγια, μεταφράστρια 48 ετών, είχε δηλώσει ότι, κατά τη γνώμη της, «οι ισραηλινές ομάδες, λόγω της κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας, δεν θα έπρεπε απλώς να επιτρέπεται να αγωνίζονται».

«Δεν μπορούμε να εξομαλύνουμε το γεγονός ότι μια χώρα που διαπράττει γενοκτονία έρχεται εδώ να παίξει σαν να μην συμβαίνει τίποτα», είπε στο AFP.

Ο Χουάν Καδένα, δημοσιογράφος 46 ετών, εξέφρασε την επιθυμία του «να δείξει πως αυτός δεν είναι ένας φυσιολογικός αγώνας». «Αυτός ο αγώνας έχει πολιτικές και ανθρωπιστικές προεκτάσεις που τον καθιστούν ασύμβατο με τον αθλητισμό», υποστήριξε.

Πέρα από τη διαδήλωση στη Βαλένθια, τα δύο μεγαλύτερα εργατικά συνδικάτα της Ισπανίας, UGT και CCOO, είχαν καλέσει σε ημέρα κινητοποίησης σε ολόκληρη τη χώρα την Τετάρτη, ζητώντας «το τέλος της γενοκτονίας που αποσκοπεί στην εξόντωση του παλαιστινιακού λαού».