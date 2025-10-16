Με… σπασμένα τα φρένα στην επίθεση, η Παρί πανηγύρισε ενώπιον του κοινού της την τρίτη διαδοχική νίκη της στην εφετινή Euroleague (ρεκόρ 3-1).

Οι Παριζιάνοι επικράτησαν με 105-87 της Μπασκόνια, για την 4η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους Βάσκους στην τέταρτη ήττα τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Η διάρκεια στο κομμάτι της παραγωγικότητας ήταν η μαγική λέξη στην εμφάνιση της Παρί, η οποία βασιζόμενη στην επιθετικό πλουραλισμό της και στις… ορέξεις των Ναντίρ Χίφι (29π.), Τζάστιν Ρόμπινσον (21π.) πήρε το προβάδισμα από τα πρώτα λεπτά και δεν βρέθηκε σε κανένα σημείο μέχρι το φινάλε πίσω στο σκορ.

Από την Μπασκόνια πάλεψε ο Τιμοτέ Λουαού-Καμπαρό με 20 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 30-21, 51-47, 79-71, 105-87.

ΠΑΡΙ (Ταμπελίνι): Χίφι 29 (8/9 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 5 ασίστ, 4 κλεψίματα), Καβαλιέρε 2, Ρόμπινσον 21 (4/8 τρίποντα, 11/12 βολές, 4 ασίστ), Ερέρα 14 (4/8 τρίποντα, 4 ασίστ), Αγιαγί, Ντοκοσί 2 (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Φαγέ 6 (3 ριμπάουντ), Μόργκαν 12 (4/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Μπακό 2, Εμπαγέ 10 (2 ασίστ), Ουατάρα, Γουίλις 7 (12 ριμπάουντ).

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (Γκαλμπάτι): Χάουαρντ 0 (0/5 τρίποντα, Ντιακίτε 1 (3 ριμπάουντ), Νόουελ 14 (2/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Βιγιάρ, Ντιάλο 15 (4/7 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 7/10 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 5 λάθη), Σεντεκέρσκις 11 (1/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Λουβαβού-Καμπαρό 20 (2/3 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 4/4 βολές), Σπανιόλο 2 (5 ασίστ), Φόρεστ 6 (3 ριμπάουντ), Ντιοπ, Φρις 3 (1/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Σάμανιτς 15 (9/10 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ).