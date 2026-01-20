Ακόμα μία «διαβολοβδομάδα» στη Euroleague είναι προ των πυλών. Με κοινή αντίπαλο γι αυτή την εβδομάδα τόσο για τον Ολυμπιακό όσο και για τον Παναθηναϊκό τη Μακάμπι Τελ Αβίβ οι «αιώνιοι» ψάχνουν νίκες για να βελτιώσουν την βαθμολογική τους θέση και να μπουν στη ζώνη που δίνει πλεονέκτημα έδρας στα play off.

Για την 23η αγωνιστική, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τους Ισραηλινούς (20/1, 19:15, Novasports 4HD) στο ΣΕΦ και εν συνεχεία ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη, όπου την Πέμπτη (22/1) στις 19:30 αντιμετωπίζει την Αναντολού Εφές. Ο Παναθηναϊκός ξεκινά από την έδρα του κόντρα στην Μπασκόνια (20/1, 21:15, Novasports Prime) και εν συνεχεία θα μεταβεί στο Τελ Αβίβ την Πέμπτη (22/1) στις 21:05, για ν’ αντιμετωπίσει στη «Menora Mivtachim Arena» την ομάδα του Οντέντ Κάτας.

Ψάχνει την 3η σερί νίκη ο Ολυμπιακός

Την 3η διαδοχική νίκη του, μετά από αυτές που προηγήθηκαν επί των Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ και Παρτιζάν στο Βελιγράδι, αναζητά ο Ολυμπιακός απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα διανύει την καλύτερη περίοδό της μέχρι στιγμής την τρέχουσα σεζόν μετρώντας πέντε νίκες στα τελευταία έξι παιχνίδια της. Ουσιαστικά, σ’ αυτό το διάστημα ηττήθηκε μόνο από την κάτοχο του τίτλου, Φενερμπαχτσέ, μέσα στην Κωνσταντινούπολη (88-80), για την 21η αγωνιστική, στις 6 Ιανουαρίου. Είχαν προηγηθεί, η εντός έδρας νίκη επί της Βιλερμπάν και οι εκτός έδρας νίκες επί των Βίρτους Μπολόνια και Παναθηναϊκό.

Ο Ολυμπιακός, που βρίσκεται στην 7η θέση, έχει ρεκόρ 13-8 και με αγώνα λιγότερο λόγω της αναβολής της αναμέτρησης με τη Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ για την 14η αγωνιστική, βρίσκεται μία νίκη μακριά από την είσοδο στην εξάδα. H Μακάμπι Τελ Αβίβ βρίσκεται στην 14η θέση με ρεκόρ 9-13. Στον πρώτο γύρο, ο Σάσα Βεζένκοφ, οδήγησε τον Ολυμπιακό σε εκτός έδρας νίκη με 95-94 επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο Βελιγράδι, ενώ η «ομάδα του λαού» προέρχεται από εντός έδρας νίκη επί της Ζαλγκίρις Κάουνας (100-97).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Μόντε Μόρις, καθώς δεν είναι έτοιμος ν΄ αγωνιστεί μετά τον τραυματισμό του στον αστράγαλο, στην αναμέτρηση με την Μπάγερν Μονάχου. Το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού στη Euroleague αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Ταϊρίκ Τζόουνς.

Με σημαντικές απουσίες θα παραταχθούν οι Ισραηλινοί, καθώς δεν υπολογίζουν στους Ουόκερ, ΝτιΜπαρτολομέο και Χάκινς. Ο πρώτος τραυματίστηκε στη βουβωνική χώρα στη νίκη της ομάδας του Τελ Αβίβ επί της Χάποελ Χολόν, ο Λόνι Ουόκερ αντιμετωπίζει τραυματισμό στον αριστερό ώμο, ενώ ο Αμερικανός σέντερ Ζακ Χάκινς παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης από τις 21 Δεκεμβρίου.

Αν και Ολυμπιακός και Μακάμπι Τελ Αβίβ κινούνται σε υψηλά επίπεδα όσον αφορά στην παραγωγικότητα, με 89 πόντους μέσο όρο οι Πειραιώτες και 89,4 μ.ο. οι Ισραηλινοί, η άμυνα της Μακάμπι δέχεται εύκολα πόντους. Οι παίκτες του Οντέντ Κάτας δέχονται 92,2 πόντους μ.ο., ενώ η άμυνα του Ολυμπιακού 83,5 μέσο όρο. Η εξαιρετική αμυντική προσπάθεια των παικτών του Κάτας επιβεβαιώνεται και από τα 6,8 κλεψίματα μέσο όρο έναντι των 5,9 μ.ο. των «ερυθρόλευκων».

Την αναμέτρηση Ολυμπιακός-Μακάμπι Τελ Αβίβ θα διευθύνουν οι Τόμισλαβ Ορντόφ (Κροατία), Μίλος Κόλιενσιτς (Μαυροβούνιο) και Γιόσιπ Ραντοϊκοβιτς (Κροατία).

Θέλει να επιστρέψει στις νίκες ο Παναθηναϊκός

Επιστροφή στις νίκες, μετά την ήττα με 85-78 από την Μπάγερν στο Μόναχο, αναζητά ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Μπασκόνια, στο Telekom Center Athens, για την 23η αγωνιστική. Η Μπασκόνια προέρχεται από εκτός έδρας νίκη με 89-75 επί της Αναντολού Εφές για την 22η αγωνιστική, ενώ στην 21η είχε επικρατήσει με 78-73 στη Βιτόρια της Βιλερμπάν.

Ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 13-9 και βρίσκεται στην 8η θέση, ενώ οι Βάσκοι έχουν ρεκόρ 8-14 και βρίσκονται στην 15η θέση.

Οι «πράσινοι» που μετρούν τρεις ήττες στις τελευταίες τέσσερις αναμετρήσεις τους στη Euroleague θα παραταχθούν απέναντι στους Βάσκους, χωρίς τους Κέντρικ Ναν και Ντίνο Μήτογλου, ενώ επιστρέφει στην αγωνιστική δράση ο Νίκος Ρογκαβόπουλος καθώς ξεπέρασε την ίωση.

Οι Βάσκοι ταξιδεύουν στην Αθήνα χωρίς τρεις βασικούς παίκτες. Τον πρώτο σκόρερ Μάρκους Χάουαρντ, τον πολύτιμο Τάντας Σεντεκέρσκις και τον Μαρκίς Νόουελ, ο οποίος προστέθηκε πρόσφατα στο απουσιολόγιο.

Στη Βιτόρια, για την 3η αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη με 86-84 με buzzer-beater του Κέντρικ Ναν, ο οποίος δεν θ’ αγωνιστεί την Τρίτη (19/1).

Ο Παναθηναϊκός σημειώνει 87 πόντους μ.ο., ενώ οι Βάσκοι 87,5 μ.ο. Στην άμυνα, ο Παναθηναϊκός υπερέχει με 85 πόντους μέσο όρο, ενώ η Μπασκόνια δέχεται 90,5 πόντους μέσο όρο. Οι Βάσκοι μαζεύουν 36,3 ριμπάουντ μέσο όρο, ενώ οι «πράσινοι» 35 ριμπάουντ μ.ο. Καλύτερος της αντιπάλου του είναι ο Παναθηναϊκός σε ασίστ (19,2 έναντι 17,4) και σε ποσοστό ευστοχίας στα δίποντα (57,1% έναντι 51%).

Στον αγώνα Παναθηναϊκός-Μπασκόνια ορίστηκαν οι διαιτητές Μεντί Ντιφαλά (Γαλλία), Ράιν Πεεράντι (Εσθονία) και Κρίσταπς Κονσταντίνοφς (Λετονία).

Η 23η αγωνιστική:

Τρίτη 20 Ιανουαρίου

19:30 Novasports 4HD Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ

19:30 Novasports 2HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές

19:45 Novasports 6HD Μονακό – ΕρυθρόςΑστέρας

21:00 Novasports Extra 1 Βιλερμπάν – ΖαλγκίριςΚάουνας

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Μπασκόνια

21:30 Novasports Extra 2 Βαλένθια – Παρί

21:30 Novasports Start Μπάγερν Μονάχου – Παρτίζαν

21:30 Novasports 3HD Μπαρτσελόνα – Ντουμπάι

21:45 Novasports 2HD Ρεάλ Μαδρίτης – Αρμάνι Μιλάνο

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

21:30 Novasports Prime Βίρτους Μπολόνια – Φενέρμπαχτσε

Η βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 15-6

Μονακό (Μονακό) 15-7

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 14-7

Βαλένθια (Ισπανία) 14-8

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 14-8

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 14-8

Ολυμπιακός 13-8

Παναθηναϊκός 13-9

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 12-10

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 12-10

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 11-11

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 11-11

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 10-12

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 9-13

Παρί (Γαλλία) 7-14

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 8-14

Μπασκόνια (Ισπανία) 8-14

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-16

Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-16

Παρτιζάν (Σερβία) 6-16

Η 24η αγωνιστική

Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου

19:30 Novasports 4HD Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός

21:05 Novasports Prime Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός

21:30 Novasports Start Μπάγερν Μονάχου – Βαλένθια

21:30 Novasports 2HD Αρμάνι Μιλάνο – Ζαλγκίρις Κάουνας

21:45 Novasports 5HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό

22:00 Novasports 6HD Παρί – Ντουμπάι

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου

19:45 Novasports 4HD Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια

21:30 Novasports Prime Παρτίζαν – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Novasports Start Βίρτους Μπολόνια – Ερυθρός Αστέρας

21:45 Novasports 5HD Βιλερμπάν – Μπαρτσελόνα