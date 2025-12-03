Σε… παράσταση με μοναδικό πρωταγωνιστή τον Ηρακλή, εξελίχθηκε η αναμέτρηση του «Γηραιού», στην Αγγλία, για τη European North Basketball League, απέναντι στους Νιούκαστλ Ίγκλς. Οι «κυανόλευκοι» επικράτησαν με 108-80, αποτέλεσμα που τους έδωσε την τέταρτη νίκη τους, σε ισάριθμες υποχρεώσεις τους, στη διοργάνωση.

Κορυφαίος στην επιτυχία τους- στην οποία είχαν πρώτο προπονητή τον Σωτήρη Καραποστόλου, καθώς δεν κατέστη εφικτό να εκδοθεί έγκαιρα βίζα, για να ταξιδέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο, στον τεχνικό τους Ζόραν Λούκιτς- ήταν ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν (30 πόντοι, με 4/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα).

Τα πρώτα λεπτά με την κυανόλευκη φανέλα «έγραψε» στο ματς ο εσχάτως αποκτηθείς από τους Θεσσαλονικείς, Τζάστιν Έντλερ-Ντέιβις (8 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ).

Πρώτος σκόρερ για τους Νιούκαστλ Ίγκλς, οι οποίοι παρατάχθηκαν στο παιχνίδι με εννιά παίκτες και υπέστησαν την τρίτη ήττα τους, σε τρία παιχνίδια τους στην ENBL, ήταν ο Ρέι Σον Τέιλορ (28 πόντοι, με 3/7 τρίποντα, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 κόψιμο).

Οι Νιούκαστλ Ίγκλς… άνοιξαν λογαριασμό στο ματς (2-0), με τον Χάμοντ, ο Ηρακλής, όμως, «απάντησε» άμεσα με σερί 0-12, έχοντας τους Σμιθ, Ράιτ-Φόρμαν, Φάντερμπερκ να βάζουν με άνεση την μπάλα στο καλάθι και έγινε «αφεντικό» στο παρκέ στο 4’ με +10 (2-12). Διαφορά που «ανέβηκε» στο +14 (8-22) στο 8’ και στο +24 (12-36) στο 11’.

Με εκτελεστές τους Χάμοντ, Τζακ, Τέιλορ, η αγγλική ομάδα πλησίασε στο 18’ στους 13 πόντους (35-48), ο «Γηραιός» διατήρησε, ωστόσο, την ψυχραιμία του και με σερί 0-7 -με 2/2 από τους Φάντερμπερκ, Σμιθ και ένα τρίποντο από τον Ράιτ-Φόρμαν- έφυγε στα αποδυτήρια, για το ημίχρονο, με +20 (35-55).

Στο δίλεπτο της τρίτης περιόδου οι Θεσσαλονικείς απέκτησαν «αέρα» 25 πόντων (22’ 38-63), απόσταση η οποία, στην πορεία των λεπτών προς το φινάλε του αγώνα, είχε συνεχώς αυξητικές τάσεις. Στο 32’ η διαφορά για τον Ηρακλή «έπιασε» τη μέγιστη τιμή της, το +35 (61-96).

Τα δεκάλεπτα: 10-30, 35-55, 57-85, 80-108

Νιούκαστλ Ιγκλς (Μαρκ Στούτελ): Τέιλορ 28 (3), Χάμοντ 10 (2), Τζακ 14 (1), Λονγκ 8, Κέινγουεϊ 2, Μάθιους 2, Κέιντ 12 (4), Ντεφόε 2, Κλαρκ 2.

Ηρακλής (Σωτήρης Καραποστόλου): Φάντερμπερκ 16, Ράιτ-Φόρμαν 30 (4), Σμιθ 14 (1), Μωραΐτης 2, Σύλλας 2, Φόστερ 11 (2), Τσιακμάς 6 (2), Πουλιανίτης 3 (1), Γουέρ 6, Καμπουρίδης 4, Χρηστίδης 6, Έντλερ-Ντέιβις 8 (2).