Με εξαιρετικό μπάσκετ στο δεύτερο ημίχρονο, η Σαν Πάμπλο Μπούργος απέδρασε με το διπλό από την Καταλονία, επικρατώντας με 81-94 της Γέιδα, για να πάρει την πρώτη της φετινή νίκη, για τη 2η αγωνιστική της Liga Endesa.

Λίγες μέρες πριν από το παιχνίδι με τον Άρη για την 2η αγωνιστική του EuroCup (7/9, 20:00), η Μπούργος έφτασε στην πρώτη της νίκη στη φετινό πρωτάθλημα, με σπουδαία εμφάνιση στην τέταρτη περίοδο, όπου σκόραρε 38 πόντους, για να φύγει με τη νίκη από την έδρα της Γέιδα.

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