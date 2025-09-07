H ώρα των νοκ-άουτ αγώνων έφτασε για την εθνική Ελλάδας στο Ευρωμπάσκετ 2025. Με τον… αέρα της πρώτης του 3ου ομίλου (Λεμεσός) η «επίσημη αγαπημένη», μετά τη σπουδαία νίκη της επί της Ισπανίας, αντιμετωπίζει το τέταρτο του 4ου ομίλου (Κατοβίτσε) Ισραήλ, το βράδυ της Κυριακής (7/9, 21:45, ΕΡΤ1-Novasports Start), στη Ρίγα της Λετονίας, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά. όπου την περιμένει η Λιθουανία.

Σίγουρα η «γαλανόλευκη» με μπροστάρη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο δείχνει να έχει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση, ωστόσο τον ρόλο του φαβορί θα πρέπει να την αποδείξει μέσα στο γήπεδο.

Η αλήθεια είναι ότι η αντίπαλό μας θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα από τους διεθνείς μας, καθώς πρόκειται για μία αξιόμαχη και επικίνδυνη ομάδα.

Το Ισραήλ, με ηγέτη τον γκαρντ των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς Ντένι Αβντίγια, σίγουρα θα προσπαθήσει να βάλει δύσκολα στον Ομοσπονδιακό τεχνικό της «γαλανόλευκης», Βασίλη Σπανούλη, που ψάχνει τρόπους για να περιορίσει τα ατού των αντιπάλων μας.

Η εθνική θέλει να βάλει τα τρίποντα, όταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανοίγει χώρους (παίρνοντας τους αμυντικούς μαζί του) για να σουτάρουν οι συμπαίκτες του. Με τους περισσότερους παίκτες της να έχουν βρεθεί σε πολλά φάιναλ φορ Euroleague, η «γαλανόλευκη» έχει λύσεις, ακόμη κι όταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν σκοράρει. Όπως φάνηκε στην 1η περίοδο της καταληκτικής αναμέτρησης με την Ισπανία, στον 3ο όμιλο, επί κυπριακού εδάφους.

Τα επιθετικά ριμπάουντ αποτελούν την… αχίλλειο πτέρνα των Ελλήνων διεθνών , τομέα στον οποίο αν κυριαρχήσουν, η ζωή τους θα γίνει πιο εύκολη, απέναντι σε μία ομάδα που πάει -όπως και η Ελλάδα- σε υψηλό σκορ, ενώ έχει αποδείξει πως -όταν θέλει- μπορεί να παίξει πιεστική άμυνα. Αν καταφέρει και ξεπεράσει το εμπόδιο του Ισραήλ, η «επίσημη αγαπημένη» θα βρει στον δρόμο της στους «8» τη Λιθουανία.

Η εθνική Ελλάδας σημειώνει 86,4 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα στο Ευρωμπάσκετ 2025. Στον αντίποδα, το Ισραήλ μετρά 83,4 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα. Στα ριμπάουντ, το Ισραήλ υπερέχει (λόγω των επιθετικών) με 37,4 έναντι 34,8 της «επίσημης αγαπημένης». Οι Ισραηλινοί μαζεύουν 12,8 επιθετικά ριμπάουντ μ.ο. ενώ οι Έλληνες διεθνείς 9 μέσο όρο.

Στα αμυντικά ριμπάουντ, η Ελλάδα έχει 25,8 μ.ο. και οι Ισραηλινοί 24,6 μ.ο. Οι διεθνείς μας έχουν καλύτερο μέσο όρο σε ασίστ (21,2 μ.ο. έναντι 19,2 μ.ο.) και κοψίματα (2,8 μ.ο. έναντι 1,4 μ.ο.).

Μόνο στα κλεψίματα, καταγράφεται μικρή υπεροχή του Ισραήλ, καθώς έχει 7,6 μ.ο. και η Ελλάδα μετρά 7,2 μ.ο. Όσο για τα λάθη; Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη κάνουν 12,4 λάθη μ.ο. και αυτοί του Αριέλ Μπείτ Αλαμί 12,8 μ.ο.

Πρώτο μέλημα των διεθνών μας θα είναι να περιορίσουν τον σούπερ σταρ του Ισραήλ Ντένι Αβντίγια! Ένας παίκτης που «ανοίγει» τον αιφνιδιασμό μετά από ριμπάουντ που παίρνει.

Είναι ο πρώτος σκόρερ και ο δεύτερος ριμπάουντερ του Ισραήλ, μετρώντας 24,4 πόντους μ.ο. και 7,6 ριμπάουντ μ.ο. Στα δίποντα σουτάρει με 65,9% ποσοστό ευστοχίας και στα τρίποντα με 32,4%.

Απέναντι στη Σλοβενία, στη φάση των ομίλων, σημείωσε 34 πόντους και μάζεψε 9 ριμπάουντ στον αγώνα με τη Σλοβενία! Είναι, όμως επιρρεπής στα λάθη, όπως φαίνεται και από τα 3 μέσο όρο ανά αγώνα. Οι άλλοι παίκτες του Ισραήλ έχουν όλοι, λιγότερα από 2 ανά αγώνα.

Τον σέντερ της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ρομάν Σόρκιν, τον γνωρίζουν καλά όλοι οι Έλληνες διεθνείς που αγωνίζονται στις δύο ελληνικές ομάδες που πρωταγωνιστούν στη Euroleague, αυτοί του Παναθηναϊκού και αυτοί του Ολυμπιακού.

Ο Σόρκιν είναι ο δεύτερος σκόρερ του Ισραήλ με 16,8 πόντους μ.ο. και 3ος ριμπάουντερ με 6 μέσο όρο. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν φαίνεται ν’ αντιμετωπίζει πρόβλημα απέναντί του, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα.

Πρώτος ριμπάουντερ του Ισραήλ με 7,8 μ.ο. ανά αγώνα είναι ο αρχηγός του Τομέρ Γκινάτ, ο οποίος σημειώνει 10,4 πόντους μέσο όρο, ενώ μοιράζει και 3,8 ασίστ μ.ο.

Σε πόντους τον ακολουθεί ο γκαρντ της Χαποέλ Τελ Αβίβ, Γιαμ Μαντάρ, με 10,2 μ.ο. ανά αγώνα. Ο Μαντάρ είναι πρώτος σε ασίστ, με 6,6 μέσο όρο ανά αγώνα!

Ο «νατουραλιζέ» του Ισραήλ, Καντίν Κάρινγκτον, μπορεί να μην έχει πιάσει την απόδοση που μπορεί σ’ αυτό το Ευρωμπάσκετ, αλλά είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος. Ο γκαρντ της Χαποέλ Ιερουσαλήμ έχει μέσο όρο 7,2 πόντους ανά αγώνα σε αυτό το Ευρωμπάσκετ.

Ο πόιντ γκαρντ της Χαποέλ Τελ Αβίβ, Μπαρ Τίμορ παίζει 14,9 λεπτά μέσο όρο, ενώ ο σμολ φόργουορντ της Χαποέλ Ιερουσαλήμ Γιοβέλ Ζούσμαν απειλεί από το τρίποντο.

Ο «Greek Freak» και η παρέα του θα τα δώσουν όλα απέναντι στο Ισραήλ για να πετύχουν την 5η νίκη τους στο Ευρωμπάσκετ 2025 και να προκριθούν στις οκτώ καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Οι πιθανότητες είναι με το μέρος τους…

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

1. Λιθουανία – Λετονία 88-79

2. Τουρκία – Σουηδία 85-79

3. Γερμανία – Πορτογαλία 85-58

4. Σερβία – Φινλανδία 86-92

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

5. Ελλάδα – Ισραήλ 21:45 ΕΡΤ1 – Novasports Start6. Πολωνία – Βοσνία 12:00 Novasports Start7. Ιταλία – Σλοβενία 18:30 Novasports Start 5. Ελλάδα – Ισραήλ 21:456. Πολωνία – Βοσνία 12:007. Ιταλία – Σλοβενία 18:30 8. Γαλλία – Γεωργία 15:15 ΕΡΤ1- Novasports Start

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

9. Λιθουανία – Ελλάδα ή Ισραήλ (17:00 ή 21:00)

10. Τουρκία – Πολωνία ή Βοσνία (17:00 ή 21:00)

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

11. Γερμανία – Ιταλία ή Σλοβενία (17:00 ή 21:00)

12. Φινλανδία – Γαλλία ή Γεωργία (17:00 ή 21:00)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤOΝΙΑ – ΡΙΓΑ)

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

13. Νικητής 9 – Νικητής 10 (17:00 ή 21:00)

14. Νικητής 11- Νικητής 12 (17:00 ή 21:00)

ΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Μικρός Τελικός (17:00)

Μεγάλoς Τελικός (21:00)