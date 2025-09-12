Με γενικό γραμματέα της UEFA τον Θόδωρο Θεοδωρίδη, δεν αδικήθηκαν ποτέ ομάδες μας στην Ευρώπη, ούτε η εθνική.

Απόψε (21.00, ΕΡΤ1-Novasports Start) η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Τουρκία για τα ημιτελικά του Eurobasket.

Ο Εργκίν Αταμάν άρχισε και πάλι τις τουρκικές κουτοπονηριές, με τις δηλώσεις του ότι ο Αντετοκούνμπο κάνει περισσότερα επιθετικά φάουλ από αυτά που του καταλογίζουν οι διαιτητές και άλλα τέτοια. Για να χαλάσει το μυαλό των Ελλήνων διεθνών. Παλιό το κόλπο.

Και δεν θα μείνει εκεί, ενώ είναι άγνωστο μέχρι που μπορεί να φτάσει. Με τους διαιτητές εννοούμε. Δεν γίνεται να το χάσει αυτό το ματς ο Αταμάν. Πώς θα δει στην προπόνηση τον Σλούκα και τους άλλους, όταν μαζευτεί ο Παναθηναϊκός για τη νέα σεζόν;

Πέντε παίκτες έχει στην εθνική ο Παναθηναϊκός. Τους Σλούκα, Μήτογλου, Καλαϊτζάκη, Σαμοντούροφ και Τολιόπουλο. Ο Λιόλιος, ο πρόεδρος της ΕΟΚ, σήμερα κιόλας, αν δεν το έχει κάνει ήδη, πρέπει να επικοινωνήσει με τον Ανδρέα τον Ζαγκλή στην FIBA.

Γενικό κουμάντο στο παγκόσμιο μπάσκετ κάνει ο Ζαγκλής. Πρέπει να του πει ότι θέλει 50-50 διαιτησία. Τίποτα άλλο. Κι ότι ο Αταμάν και η κουστωδία του ασχολείται πολύ με την διαιτησία. Και ξέρει ο Λιόλιος ότι ο Αταμάν ασχολείται από προχθές.

Ο Ζαγκλής με μία κίνηση μπορεί να το καταφέρει. Είναι ο Θόδωρος Θεοδωρίδης της παγκόσμια Συνομοσπονδίας μπάσκετ. Με τον Θεοδωρίδη γραμματέα της UEFA, δεν διανοήθηκε διαιτητής να αδικήσει την εθνική ή τις ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελλα.

Το ίδιο πρέπει να κάνει κι ο Ζαγκλής για τον αποψινό ημιτελικό της Εθνικής μας με την Τουρκία. Μέχρι τώρα, η διαιτησία είναι εναντίον της εθνικής μας.

Το είπε κι ο Σπανούλης, ότι στον Γιάννη σε κάθε φάση γίνονται δυο και τρία φάουλ, αλλά δεν σφυρίζεται κανένα.

Aυτό λοιπόν που θα πρέπει να διασφαλιστεί είναι το 50-50 στα σφυρίγματα των διαιτητών και για τα υπόλοιπα θα… φροντίσουν οι Έλληνες διεθνείς μέσα στο παρκέ της «Arena Riga» και οι 2.000 φίλαθλοί της που θα βρεθούν στο πλευρό της «γαλανόλευκης».