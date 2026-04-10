Ολοκληρώθηκε η 37η και προτελευταία αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Η Ζάλγκιρις πήρε τεράστια νίκη με 74-83 κόντρα στην Παρτίζαν στο Βελιγράδι και πλέον είναι μια ανάσα από την είσοδό της στα playoffs της Ευρωλίγκας, με τον Παναθηναϊκό να ετοιμάζεται για τα play in.

Η Μονακό, που παρατάχθηκε για ακόμη μία φορά με σημαντικές απουσίες και μόλις οκτώ διαθέσιμους παίκτες, πήρε σπουδαία νίκη επί της Μπαρτσελόνα με 93-86 στο Πριγκιπάτο, για την 37η και προτελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague και με ρεκόρ 21-16 «σφράγισε» την παρουσία της στα play in της Euroleague, γράφοντας το 2/2 απέναντι στους Καταλανούς. Από την πλευρά της, η Μπαρτσελόνα μπήκε σε δύσκολη θέση, ωστόσο παραμένει στη μάχη για την πρώτη δεκάδα.

Η Αναντολού Εφές πήρε το «διπλό» στο Σαράγεβο επί της Ντουμπάι με 85-69 με το αποτέλεσμα να αφήνει εκτός δεκάδας και θέσεων play in την ομάδα του Γκόλεματς!

Η Μπασκόνια πέρασε από την Βίρτους Μπολόνια με τους Ισπανούς να επικρατούν 82-72 και να συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν.

Νίκη πανηγύρισε και ο Ερυθρός Αστέρας επικρατώντας της Βιλερμπάν με 106-93.

Η 37η αγωνιστική

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 85-89

Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 69-74

Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν Μονάχου 84-94

Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR 102-84

Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ 113-80

Μονακό – Μπαρτσελόνα 93-86

Dubai BC – Αναντολού Εφές 69-85

Βίρτους Μπολόνια – Μασκόνια 72-82

Παρτίζαν – Ζάλγκιρις 74-83

Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας 93-106

Η βαθμολογία

Ολυμπιακός 25-12

Βαλένθια (Ισπανία) 24-13

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 23-14

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 23-14

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 22-14

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 22-15

————————————-

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 21-16

Παναθηναϊκός 21-16

Μονακό (Μονακό) 21-16

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 20-17

————————————-

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 19-18

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 18-18

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 17-20

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 17-20

Παρί (Γαλλία) 15-22

Παρτιζάν (Σερβία) 15-22

Μπασκόνια (Ισπανία) 13-24

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-24

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 12-25

Βιλερμπάν (Γαλλία) 8-29

Η 38η αγωνιστική:

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο

Παρτίζαν – Μπασκόνια

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας

Ζάλγκιρς – Παρί

Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ

Dubai BC – Βαλένθια

Παναθηναϊκός AKTOR – Αναντολού Εφές

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 17/4 στις 21:30