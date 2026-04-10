Ολοκληρώθηκε η 37η και προτελευταία αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Η Ζάλγκιρις πήρε τεράστια νίκη με 74-83 κόντρα στην Παρτίζαν στο Βελιγράδι και πλέον είναι μια ανάσα από την είσοδό της στα playoffs της Ευρωλίγκας, με τον Παναθηναϊκό να ετοιμάζεται για τα play in.
Η Μονακό, που παρατάχθηκε για ακόμη μία φορά με σημαντικές απουσίες και μόλις οκτώ διαθέσιμους παίκτες, πήρε σπουδαία νίκη επί της Μπαρτσελόνα με 93-86 στο Πριγκιπάτο, για την 37η και προτελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague και με ρεκόρ 21-16 «σφράγισε» την παρουσία της στα play in της Euroleague, γράφοντας το 2/2 απέναντι στους Καταλανούς. Από την πλευρά της, η Μπαρτσελόνα μπήκε σε δύσκολη θέση, ωστόσο παραμένει στη μάχη για την πρώτη δεκάδα.
Η Αναντολού Εφές πήρε το «διπλό» στο Σαράγεβο επί της Ντουμπάι με 85-69 με το αποτέλεσμα να αφήνει εκτός δεκάδας και θέσεων play in την ομάδα του Γκόλεματς!
Η Μπασκόνια πέρασε από την Βίρτους Μπολόνια με τους Ισπανούς να επικρατούν 82-72 και να συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν.
Νίκη πανηγύρισε και ο Ερυθρός Αστέρας επικρατώντας της Βιλερμπάν με 106-93.
Η 37η αγωνιστική
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 85-89
Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 69-74
Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν Μονάχου 84-94
Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR 102-84
Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ 113-80
Μονακό – Μπαρτσελόνα 93-86
Dubai BC – Αναντολού Εφές 69-85
Βίρτους Μπολόνια – Μασκόνια 72-82
Παρτίζαν – Ζάλγκιρις 74-83
Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας 93-106
Η βαθμολογία
Ολυμπιακός 25-12
Βαλένθια (Ισπανία) 24-13
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 23-14
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 23-14
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 22-14
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 22-15
————————————-
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 21-16
Παναθηναϊκός 21-16
Μονακό (Μονακό) 21-16
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 20-17
————————————-
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 19-18
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 18-18
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 17-20
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 17-20
Παρί (Γαλλία) 15-22
Παρτιζάν (Σερβία) 15-22
Μπασκόνια (Ισπανία) 13-24
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-24
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 12-25
Βιλερμπάν (Γαλλία) 8-29
Η 38η αγωνιστική:
Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια
Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο
Παρτίζαν – Μπασκόνια
Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας
Ζάλγκιρς – Παρί
Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ
Dubai BC – Βαλένθια
Παναθηναϊκός AKTOR – Αναντολού Εφές
Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 17/4 στις 21:30